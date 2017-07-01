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بورصة وشركات
التجاري الدولي تتصدر تعاملات السمسرة عبر الإنترنت
السبت 01 يوليه 2017 11:25 ص
شركات السمسرة
أخر الأخبار
شركات السمسرة
مصطفى طلعت:
تصدرت شركة التجاري الدولي للسمسرة في الأوراق المالية ترتيب شركات السمسرة، من حيث قيمة التداول عبر الإنترنت، خلال الربع الثاني من العام الحالي، وذلك بتداولات بلغت 10.67 مليار جنيه، واحجام تداول 1.3 مليار ورقة مالية، وعدد عمليات 176.2 ألف عملية، مستحوذة على حصة سوقية 16.17%.
وذكر تقرير صادر عن البورصة المصرية، حصلت "المال" على نسخة منه، أن شركة المجموعة المالية للسمسرة في الأوراق المالية قد إحتلت المرتبة الثانية، بقيمة تداولات 9.2 مليار جنيه، واحجام تداول 767.4 مليون ورقة مالية، وعدد عمليات 109.8 ألف عملية، وحصة سوقية قدرها 13.94%.
يذكر أن المؤشر الرئيسي "EGX30"، قد إرتفع خلال التعاملات الربعية، بنسبة 3.1% مسجلا مستوى 13396 نقطة، بينما إرتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "EGX70" بنسبة كبيرة بلغت 14% ليغلق عند 649 نقطة، كما إرتفع الأوسع نطاقا "EGX100" بنسبة 13.7% ليصل إلى مستوى 1509 نقطة.
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