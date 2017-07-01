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بورصة وشركات
بايونيرز تتصدر سوق الأوامر بتعاملات السمسرة خلال الربع الثانى
السبت 01 يوليه 2017 11:21 ص
بايونيرز
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بايونيرز
مصطفى طلعت
تصدرت شركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية، ترتيب شركات السمسرة خلال الربع الثانى من العام من حيث قيم تداول سوق أوامر خارج المقصورة، وذلك بتداولات بلغت 3.6 مليون جنيه، وأحجام تداول 1.05 مليون ورقة مالية، وعدد عمليات 364 عملية، مستحوذة على حصة سوقية 7.39%.
ووفقا لتقرير صادر عن البورصة المصرية، حصلت "المال" على نسخة منه، احتلت شركة التوفيق المالية للسمسرة فى الأوراق المالية المرتبة الثانية، بقيمة تداولات 2.97 مليون جنيه، وأحجام تداول 462.8 ألف ورقة مالية، وعدد عمليات 266 عملية.
واحتلت شركات هيرميس للوساطة فى الأوراق المالية وعربية اون للوساطة فى الأوراق المالية وأونست لتداول الأوراق المالية المراكز من الثالث حتى الخامس، خلال ترتيب الربع الثانى.
يذكر أن المؤشر الرئيسي "EGX30"، ارتفع خلال التعاملات الربعية، بنسبة 3.1% مسجلا مستوى 13396 نقطة، بينما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "EGX70" بنسبة كبيرة بلغت 14% ليغلق عند 649 نقطة، كما ارتفع الأوسع نطاقا "EGX100" بنسبة 13.7% ليصل إلى مستوى 1509 نقطة.
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