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بورصة وشركات
شركتان تستحوذان على ربع تداولات البورصة خلال يونيو
السبت 01 يوليه 2017 10:22 ص
شركات السمسرة 55
أخر الأخبار
شركات السمسرة 55
مصطفى طلعت
تصدرت كل من شركتى المجموعة المالية للسمسرة فى الأوراق المالية والتجارى الدولى للسمسرة فى الأوراق المالية، ترتيب تعاملات شركات السمسرة، عن شهر يونيو المنقضى، مستحوذتين على حصص سوقية قدرها 15.4 و11% على التوالى، أى ما يتجاوز ربع التعاملات المنفذة خلال الشهر.
وذكر تقرير صادر عن البورصة المصرية، حصلت "المال" على نسخة منه، أن شركة المجموعة المالية للسمسرة فى الأوراق المالية حصلت على المركز الأول، بقيم تداولات 4.99 مليار جنيه، وحجم تداول 485.8 مليون ورقة مالية، من خلال 32.4 ألف عملية.
وحصلت شركة التجارى الدولى للسمسرة فى الأوراق المالية على المركز الثانى بين الشركات بقيمة تداول بلغت 3.56 مليار جنيه، وبحجم تداول 407.5 مليون ورقة مالية، وعدد عمليات 47.7 ألف عملية.
وجاء فى المركز الثالث شركة هيرميس للوساطة فى الأوراق المالية بقيمة تداول 3.22 مليار جنيه، وبحجم تداول 1.2 مليار ورقة مالية، و43.1 ألف عملية بيع وشراء.
يذكر أن المؤشر الرئيسى للسوق "egx30" قد إرتفع بنسبة 0.42% خلال تعاملات يونيو مسجلاً مستوى 13396 نقطة، بينما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "egx70" بنسبة 13.63% إلى مستوى 649 نقطة، وامتد الصعود إلى المؤشر الأوسع نطاقا "egx100" بنسبة 10.64% عند مستوى 1509 نقطة.
البورصة المصرية
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