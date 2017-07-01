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بورصة وشركات
المجموعة المالية تتصدر تعاملات السمسرة خلال الربع الثانى
السبت 01 يوليه 2017 09:54 ص
شركات السمسرة
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التجارى الدولى على عرش السمسرة.. والمجموعة المالية الوصيف
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التجارى الدولى تحتل المركز الوصيف بحصة سوقية قدرها 8.9%
مصطفى طلعت
تصدرت شركة المجموعة المالية للسمسرة فى الأوراق المالية ترتيب شركات الوساطة المالية من حيث قيم التداول فى البورصة المصرية خلال الربع الثانى من العام الحالى، بقيمة تداول بلغت 36.15 مليار جنيه مستحوذة على حصة سوقية قدرها 24.9 %، وبحجم تداول بلغ 1.59 مليار ورقة مالية بعدد عمليات 129.6 ألف عملية.
وكشف تقرير صادر عن البورصة المصرية، حصلت "المال" على نسخة منه، أن شركة التجارى الدولى للسمسرة فى الأوراق المالية حصلت على المركز الوصيف بين الشركات بقيمة تداولات بلغت 12.96 مليار جنيه، وحصة سوقية 8.9 % من إجمالى التداولات، وبحجم تداول 1.48 مليون ورقة مالية، وعدد عمليات 186.6 ألف عملية.
وجاء فى المركز الثالث شركة إتش سى لتداول الأوراق المالية بقيمة تداول 10.71 مليار جنيه بنسبة 7.4 % من إجمالى القيم، وبحجم تداول 785.8 مليون ورقة مالية، وعدد عمليات بيع أو شراء 42.1 ألف عملية.
واحتلت شركة "هيرميس" للوساطة فى الأوراق المالية المرتبة الرابعة، بقيم تداولات 10.42 مليار جنيه وحصة سوقية قدرها 7.2%، وأحجام تداول قدرها 3.97 مليار ورقة مالية، وعدد عمليات 178.6 ألف عملية.
وجاء فى المركز الخامس شركة بلتون لتداول الأوراق المالية، مستحوذة على حصة سوقية قيمتها 4.5%، بتنفيذ عمليات قدرها 6.5 مليار جنيه، من خلال التعامل على 1.37 مليار ورقة مالية، وعدد عمليات بلغت 80.75 ألف عملية.
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