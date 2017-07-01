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رياضة
انطلاق كأس العالم للشباب لكرة السلة اليوم
السبت 01 يوليه 2017 09:17 ص
كأس العالم للشباب لكرة السلة
أخر الأخبار
كأس العالم للشباب لكرة السلة
علي المصري:
تنطلق اليوم السبت، بطولة كأس العالم للشباب تحت 19 سنة لكرة السلة، والتي تستمر حتي التاسع من يوليو الجاري، ويستضيفها مجمع الصالات المغطاة بستاد القاهره الدولي، بمشاركة 16 منتخبا، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وكانت القرعة التي أقيمت يوم 11 فبراير الماضي، قد أسفرت عن وقوع منتخب مصر في المجموعة الثانية مع بورتريكو وألمانيا وليتوانيا، وجاءت نيوزيلندا وكوريا الجنوبية وفرنسا والأرجنتين فى المجموعة الأولي.
بينما ضمت المجموعة الثالثة كندا واليابان وإسبانيا ومالى، وشملت الرابعة منتخبات إيران وإيطاليا والولايات المتحدة وأنجولا.
وأعلن الإسباني، خوان أنطونيو أورينجا، المدير الفني لمنتخب مصر، القائمة النهائية المشاركة في البطولة، وضمت 4 لاعبين محترفين هم: محمد ناصر، عمر الشيخ وعصام تامر "الدوري الأمريكي للجامعات"، وأحمد بيبو "الدوري الإسباني".
وشملت القائمة 8 لاعبين في الدوري المصري وهم: عمر عزب، محمد أسامة، عبد الرحمن سمير وعمر إيهاب "سموحة"، محمد رضا "الاتحاد"، علي أسامة "الأهلي"، وسيف الصناديلي وعبد الرحمن الجندي "الجزيرة"فيما تم استبعاد مؤمن مكرم لاعب نادي سبورتينج، بسبب الإصابة وعمر الألفي لاعب الاتحاد لرؤية فنية.
وتقام لقاءات دور المجموعات علي مدار ثلاثة أيام، حيث تقام اليوم السبت وغدا الاحد، ثماني لقاءات، وتحصل المنتخبات المشاركة علي راحة يوم الاثنين، فيما تفتتح البطولة رسميا بلقاء منتخب مصر أمام منتخب بورتوريكو.
ويعد المنتخب الأمريكي المرشح الأبرز للفوز بتلك البطولة، التي أنطلقت عام 1979، وكانت تقام كل أربع سنوات، حتي نسخة 2007، لتقام كل عامين، ونجحت أمربكا في الفوز باللقب 6 مرات، مقابل مرة واحدة لكل من يوغسلافيا واليونان وإسبانيا وأستراليا وصربيا وليتوانيا.
كما يملك المنتخب الأمريكي، نصيب الأسد في عدد المشاركة في البطولة، بواقع 6 مشاركات، بالمناصفة مع منتخبا الأرجنتين وكندا، مقابل 5 مشاركات لكل من إسبانيا وأستراليا وكوريا الجنوبية ولبتوانيا، و4 مشاركات لمصر وأيران والصين وصربيا وكرواتيا.
من جانبه، قام المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة، مساء أمس الجمعة، بزيارة ميدانية للصالة المغطاة بستاد القاهرة، للوقوف على الاستعدادات النهائية للمونديال، واطمئن الوزير على جميع الاستعدادات الخاصة بالبطولة، فيما يخص دخول الجماهير للمباريات، وحفل الافتتاح، إضافة إلى جاهزية المركز الإعلامي، وكل أفراد اللجنة المنظمة للبطولة، للخروج بها فى أفضل صورة.
كما شهد الوزير تدريبات عدد من الفرق المشاركة بالمونديال، ودعا عبدالعزيز، الجماهير المصرية لحضور مباريات البطولة ومؤازرة المنتخب الوطنى وتشجيعهم على تحقيق الفوز.
والتقى وزير الشباب والرياضة، لاعبي منتخب مصر، عقب انتهاء مرانهم بالصالة المغطاة، متمنيا لهم التوفيق في مبارياتهم، وتحقيق الفوز بلقبها، وإدخال البسمة على الشعب المصري، مشيدا بمستوى المنتخبات المشاركين بالبطولة.
وطالب الوزير، لاعبي المنتخب ببذل أقصى ما في وسعهم من جهد لتحقيق الفوز في مباريات البطولة، مشيرا إلى حضور مجموعة من الوزراء وسفراء الدول المشاركين، بالإضافة للجماهير المصرية، لدعم ومؤازرة المنتخب في مباراته الافتتاحية، وبقية لقاءاته.
رياضة
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