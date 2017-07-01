درجات الحرارة اليوم السبت 1 يوليو

درجات الحرارة اليوم

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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يستمر اليوم السبت، طقس حار رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على باقى الأنحاء نهارًا لطيف ليلاً، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية، كما تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحًا على شمال البلاد، والرياح أغلبها شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة.



وبالنسبة لحالة البحرين المتوسط والأحمر معتدلة، وارتفاع الموج فيهما ما بين متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية، حيث تسجل درجة الحرارة العظمى بالقاهرة 41 و25 للصغرى، و33 درجة عظمى بالإسكندرية مقابل 26 للصغرى، وفى مطروح تبلغ درجة الحرارة العظمى 32 مقابل 24 درجة للصغرى.



وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:



الصغرى العظمى

القاهرة 25 41

الإسكندرية 26 33

مطروح 24 32

بورسعيد 25 34

دمياط 25 34

بلطيم 25 34

الإسماعيلية 24 42

السويس 24 42

العريش 20 36

نخل 16 39

طابا 21 38

الطور 24 38

مرسى علم 30 39

الغردقة 29 41

شرم الشيخ 29 41

رفح 21 35

كاترين 20 35

سيوة 25 42

المنيا 23 41

الفيوم 25 42

رأس سدر 25 39

أبوسمبل 28 43

وسط الدلتا 24 40

أسيوط 24 41

سوهاج 26 42

الأقصر 27 44

أسوان 27 44

شلاتين 28 38

حلايب 30 35

الوادى الجديد 27 44

قنا 27 43

نويبع 27 38

السلوم 23 37

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر :

الصغرى العظمى

القاهرة 25 41

الإسكندرية 26 33

مطروح 24 32

بورسعيد 25 34

دمياط 25 34

بلطيم 25 34

الإسماعيلية 24 42

السويس 24 42

العريش 20 36

نخل 16 39

طابا 21 38

الطور 24 38

مرسى علم 30 39

الغردقة 29 41

شرم الشيخ 29 41

رفح 21 35

كاترين 20 35

سيوة 25 42

المنيا 23 41

الفيوم 25 42

رأس سدر 25 39

أبوسمبل 28 43

وسط الدلتا 24 40

أسيوط 24 41

سوهاج 26 42

الأقصر 27 44

أسوان 27 44

شلاتين 28 38

حلايب 30 35

الوادى الجديد 27 44

قنا 27 43

نويبع 27 38

السلوم 23 37

