الأسهم الأمريكية تغلق على تباين مع نهاية تعاملات الجمعة 30 يونية

وكالات:





أغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة وول ستريت الأمريكية على تباين مع نهاية تعاملات الجمعة.





وأنهى مؤشر داو جونز الصناعي القياسي جلسة التعاملات مرتفعا بمقدار 6. 62 نقطة، أو 29. 0%، ليصل إلى 63. 21349 نقطة.





وأضاف مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا 71. 3 نقطة، أو 15. 0%، ليصل إلى 41. 2423 نقطة.



