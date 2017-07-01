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سيـــاســة
مصدر أمني: حالة نائب مدير أمن القاهرة مطمئنة
السبت 01 يوليه 2017 02:42 ص
مديرية أمن القاهرة
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مديرية أمن القاهرة
وكالات:
أكد مصدر أمني بمديرية أمن القاهرة ضبط السيارة المتسببة في الحادث المروري الذي أصاب اللواء سعد سرية، نائب مدير أمن القاهرة، حكمدار العاصمة، أثناء أداء مهام عمله، وتفقد الحالة الأمنية أعلى الطريق الدائرى، ما تسبب له في العديد من الإصابات قبل نقله للمستشفى.
وأوضح المصدر أن الحالة الصحية لحكمدار القاهرة مطمئنة، مشيرا إلى أنه يتلقى الرعاية الصحية اللازمة، في الوقت الذي من المقرر أن تباشر النيابة تحقيقاتها وسماع أقوال اللواء سعد سرية في وقت لاحق.
القاهرة
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