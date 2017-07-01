مصدر أمني: حالة نائب مدير أمن القاهرة مطمئنة

وكالات:





أكد مصدر أمني بمديرية أمن القاهرة ضبط السيارة المتسببة في الحادث المروري الذي أصاب اللواء سعد سرية، نائب مدير أمن القاهرة، حكمدار العاصمة، أثناء أداء مهام عمله، وتفقد الحالة الأمنية أعلى الطريق الدائرى، ما تسبب له في العديد من الإصابات قبل نقله للمستشفى.