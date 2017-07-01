نمو أسرع من المتوقع للاقتصاد الأمريكي

وكالات:





قال مكتب التحليل الاقتصادي أمس إن الاقتصاد الأميركي نما بوتيرة أسرع من المتوقع خلال أول ثلاثة أشهر من العام الجاري.





وأشار المكتب إلى أن إجمالي الناتج المحلي ارتفع بنسبة سنوية بلغت 1.4% خلال الربع الأول. وكان المكتب قد توقع في أبريل الماضي بنمو الاقتصاد خلال الربع الأول بنسبة 0.7%، ثم عدل النسبة إلى 1.2%.



