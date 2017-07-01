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اقتصاد وأسواق
نمو أسرع من المتوقع للاقتصاد الأمريكي
السبت 01 يوليه 2017 12:35 ص
نمو أسرع من المتوقع للاقتصاد الأمريكي
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نمو أسرع من المتوقع للاقتصاد الأمريكي
وكالات:
قال مكتب التحليل الاقتصادي أمس إن الاقتصاد الأميركي نما بوتيرة أسرع من المتوقع خلال أول ثلاثة أشهر من العام الجاري.
وأشار المكتب إلى أن إجمالي الناتج المحلي ارتفع بنسبة سنوية بلغت 1.4% خلال الربع الأول. وكان المكتب قد توقع في أبريل الماضي بنمو الاقتصاد خلال الربع الأول بنسبة 0.7%، ثم عدل النسبة إلى 1.2%.
وحتى بعد التعديلات، أظهر النمو الاقتصادي تباطؤاً مقارنة بالربع الأخير من العام الماضي، عندما نما الاقتصاد بنسبة 2.1%. وبالنسبة لعام 2016 بأكمله، نما اقتصاد أميركا بنسبة 1.6%، فيما تعد أضعف نسبة يتم تسجيلها منذ عام 2011.
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