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سيـــاســة
برلمانية : شعبية السيسى تعطي الحكومة جرأة اتخاذ إجراءات منقوصة
الجمعة 30 يونيو 2017 10:30 م
نادية هنرى، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب
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نادية هنرى، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب
ياسمين فواز
قالت النائبة نادية هنرى، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن قرار رفع أسعار الوقود قد يكون قرارًا ضروريًّا فى إطار الإصلاح الاقتصادى، لكن فى الوقت نفسه قرارات رفع الدعم لا بد أن تُتخذ فى إطار سياسات اقتصادية متكاملة تحمى المواطنين من آثارها الجانبية.
وأشارت إلى أنه قبل اتخاذ هذا القرار كان لا بد أن تسبقه مجموعة من الإجراءات لتخفيف حدة آثاره الجانبية على المواطنين، فى مقدمتها تطوير منظومة النقل البري والنهري، ودعم أساطيل النقل الداخلي بحافلات آدمية تساعد من يريد توفير استهلاك الوقود، مع ضمان وسيلة مواصلات محترمة له ولأسرته.
وأكدت نادية هنرى ضرورة العدول عن سياسات هذه الحكومة التى لا تملك إدارة اقتصادية ولا سياسية، وتبنّي رؤية اقتصادية وخطط للتنمية يكون هدفها علاجًا شاملًا متكاملًا للمشكلة الأساسية وعلاج الجذور وليس الفروع.
وطالبت بضرورة الاستغلال الأمثل للموارد، وبالأخص شعبية الرئيس السيسي واستثمار هذا الزخم الشعبي لرفع عجلة الإنتاج وإعادة النظر في هيكل الإنتاج ومواجهة المشكلة الأساسية والتي غابت عنها كل الحكومات السابقة وهي وجود فجوات هائلة واختلالات عميقة في الانتاج مما يؤدي إلى اتساع فجوة العجز في الموازنة والميزان التجاري.
وتابعت: "مشكلتنا أننا ليس لدينا إدارة اقتصادية ولا إدارة سياسية، ما زلنا نسير على نفس خطى السابقين الفاشلين"، مؤكدة أن فشل السياسات الاقتصادية ونمط التحيزات الاجتماعية السائدة حتى الآن و شعبية الرئيس السيسي هي ما تعطي لهذه الحكومة جرأة هذه الإجراءات المنقوصة، أرجو أن تدرك هذه الحكومة أنها تسحب من هذا الرصيد الشعبوي الملهم الحقيقي في إحداث التغيير وإعادة هيكلة عجلة الإنتاج.
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