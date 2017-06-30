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رياضة
التعادل يحسم موقعة أهلي طرابلس واتحاد العاصمة
الجمعة 30 يونيو 2017 10:06 م
التعادل يحسم موقعة أهلي طرابلس واتحاد العاصمة
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التعادل يحسم موقعة أهلي طرابلس واتحاد العاصمة
علي المصري
حسم التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، مواجهة أهلي طرابلس الليبي مع ضيفه اتحاد العاصمة الجزائري، في اللقاء الذي أقيم على ملعب "الطيب المهيري" بمدينة صفاقس التونسية، ضمن لقاءات الجولة الخامسة وقبل الأخيرة للمجموعة الثانية من دور الستة عشر "المجموعات"، من دوري أبطال أفريقيا.
افتتح الضيوف التسجيل بالهدف الأول في الدقيقة 16، عن طريق شافعي فاروق، قبل أن يتعادل أصحاب الأرض في الدقيقة 38، بمجهود فردي من أنيس سالتو.
ومع بداية الشوط الثاني، وتحديدًا في الدقيقة 49، تصدَّى محمد أمين زيماموش، حارس اتحاد العاصمة، لركلة جزاء، من سامح الدربالي، لاعب أهلي طرابلس.
بتلك النتيجة يرتفع رصيد اتحاد العاصمة للنقطة الثامنة، ويظل على قمة جدول ترتيب المجموعة الثانية، متفوقًا على أهلي طرابلس، صاحب المركز الثاني، بفارق الأهداف، فيما يأتي الزمالك في المركز الثالث برصيد خمس نقاط، ويلقى كابس يونايتد الزيمبابوي "الأخير بثلاث نقاط"، يوم الأحد.
وأصبحت الكرة في ملعب الزمالك، ولا مفرَّ أمامه سوى الفوز في موقعة هراري أمام كابس يونايتد، بعد غدٍ الأحد، ثم التغلب على أهلي طرابلس في برج العرب، الأسبوع المقبل، إذا أراد التأهل المباشر للدور ربع النهائي للبطولة، حيث يضمن حصد "الستة نقاط"، رفع رصيده إلى 11 نقطة، تؤهّله لدور الثمانية، دون الدخول في حسابات معقدة.
نادي الزمالك
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