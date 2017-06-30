سجن بريطاني ضرب مسلمة بلحم خنزير

قضت محكمة بسجن بريطاني؛ لضربه مراهقة مسلمة بشريحة من لحم الخنزير المقدَّد بعد أن وجّه الشتائم لها ولأمها.





وأمرت محكمة في لندن، أمس الخميس، بسجن أليكس تشيفرز ستة أشهر؛ لاعتدائه وإخلاله بالنظام العام. وأقرّ البالغ من العمر 36 سنة بالاعتداء على أساس ديني أو عنصري.





وقالت الشرطة، اليوم الجمعة، إنه اقترب من المسلمتين في الثامن من يونيو في شمال لندن وأدلى بتعليقات مسيئة معادية للإسلام، قبل أن يضرب المراهقة بلحم الخنزير المقدد.





وقال المحقق جيمس باين، إن أشخاصًا آخرين كانوا موجودين خلال الهجوم، أحدهم صور الحادثة. ووصف باين الاعتداء بأنه "صادم في الحقيقة."





جاء ذلك بعد خمسة أيام من هجوم متطرفين على أشخاص على جسر لندن وسوق بورو.



