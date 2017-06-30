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بورصة وشركات
العقارات يتصدر قطاعات البورصة خلال يونيو
الجمعة 30 يونيو 2017 08:04 م
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البورصة المصرية
مصطفى طلعت
تصدَّر قطاع العقارات قائمة أنشط القطاعات المدرجة بالبورصة المصرية، خلال تعاملات يونيو الحالي، بأحجام تداول بلغت 1.57 مليار ورقة مالية، وقيمة تداولات قدرت بـ3.43 مليار جنيه.
وذكر تقرير صادر عن البورصة، حصلت "المال" على نسخة منه، أن قطاع الخدمات المالية باستثاء البنوك، احتل المركز الثاني بأحجام تداول بلغت 1.3 مليار ورقة مالية، بقيمة 3.36 مليار ورقة مالية.
يُذكر أن المؤشر الرئيسي للسوق "egx30" ارتفع بنسبة 0.42% خلال تعاملات يونيو مسجلًا 13396 نقطة، بينما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "egx70" بنسبة 13.63% إلى مستوى 649 نقطة، وامتد الصعود إلى المؤشر الأوسع نطاقًا "egx100" بنسبة 10.64% عند مستوى 1509 نقاط.
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