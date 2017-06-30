العقارات يتصدر قطاعات البورصة خلال يونيو

تصدَّر قطاع العقارات قائمة أنشط القطاعات المدرجة بالبورصة المصرية، خلال تعاملات يونيو الحالي، بأحجام تداول بلغت 1.57 مليار ورقة مالية، وقيمة تداولات قدرت بـ3.43 مليار جنيه.





وذكر تقرير صادر عن البورصة، حصلت "المال" على نسخة منه، أن قطاع الخدمات المالية باستثاء البنوك، احتل المركز الثاني بأحجام تداول بلغت 1.3 مليار ورقة مالية، بقيمة 3.36 مليار ورقة مالية.



