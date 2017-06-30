سجل رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة المصرية، نحو 693 مليار جنيه، خلال تعاملات يونيو الحالي، مقارنة بمستوى 675.9 مليار جنيه، خلال مايو، مسجلًا صعودًا قدره حوالي 3%، ومكاسب قيمتها نحو 17.6 مليار جنيه.



