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بورصة وشركات
رأس المال السوقي للبورصة يصعد 3% خلال يونيو
الجمعة 30 يونيو 2017 07:03 م
البورصة المصرية4
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مصطفى طلعت
سجل رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة المصرية، نحو 693 مليار جنيه، خلال تعاملات يونيو الحالي، مقارنة بمستوى 675.9 مليار جنيه، خلال مايو، مسجلًا صعودًا قدره حوالي 3%، ومكاسب قيمتها نحو 17.6 مليار جنيه.
وكشف تقرير صادر عن البورصة، حصلت "المال" على نسخة منه، أن المؤشر الرئيسي للسوق "egx30" ارتفع بنسبة 0.42% خلال يونيو مسجلًا مستوى 13396 نقطة، بينما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "egx70" بنسبة 13.63% إلى مستوى 649 نقطة، وامتد الصعود إلى المؤشر الأوسع نطاقًا "egx100" بنسبة 10.64% عند مستوى 1509 نقطة.
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