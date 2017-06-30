الحكومة تتوقع 8.7 مليار دولار استثمارات أجنبية مباشرة

سحر نصر وزير الاستثمار والتعاون الدولي 66

المال - خاص



توقعت سحر نصر وزير الاستثمار والتعاون الدولي أن يرتفع حجم الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 8.7 مليار دولار في 2017، مقابل 4 مليار دولار في 2014.



وقالت الوزيرة في بيان اليوم، إن الاستثمارات في مصر ستزيد من 290 مليار جنيه في 2014، إلى 482 مليار جنيه في 2017.



وقدمت الوزيرة التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة ذكرى 30 يونيو، وقالت إن السيسي اتخذ عدد كبير من القرارات لتحسين الاستثمار، أبرزها دمج وزارتى الاستثمار والتعاون الدولى.

