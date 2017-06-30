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استثمار
الحكومة تتوقع 8.7 مليار دولار استثمارات أجنبية مباشرة
الجمعة 30 يونيو 2017 04:26 م
سحر نصر وزير الاستثمار والتعاون الدولي 66
أخر الأخبار
سحر نصر وزير الاستثمار والتعاون الدولي 66
المال - خاص
توقعت سحر نصر وزير الاستثمار والتعاون الدولي أن يرتفع حجم الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 8.7 مليار دولار في 2017، مقابل 4 مليار دولار في 2014.
وقالت الوزيرة في بيان اليوم، إن الاستثمارات في مصر ستزيد من 290 مليار جنيه في 2014، إلى 482 مليار جنيه في 2017.
وقدمت الوزيرة التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة ذكرى 30 يونيو، وقالت إن السيسي اتخذ عدد كبير من القرارات لتحسين الاستثمار، أبرزها دمج وزارتى الاستثمار والتعاون الدولى.
الاستثمار المباشر
سحر نصر
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