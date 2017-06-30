سموحة يتحدي الإصابات والغيابات أمام زيسكو



علي المصري



يسعى فريق الكرة بنادي سموحة، للتغلب علي الإصابات والغيابات التي تضرب ممثل مصر، عندما يستضيف في السادسة من مساء اليوم، نظيره زيسكو يونايتد الزامبي، علي ستاد الجيش المصري ببرج العرب في الإسكندرية، في الجولة الخامسة وقبل الأخيرة، من دور الستة عشر "المجموعات"، لكأس الاتحاد الأفريقي "الكونفدرالية".



ويبحث الفريق السكندري عن اقتناص الثلاث نقاط، من أجل إحياء آماله في التأهل لدور الثمانية من البطولة، حيث يحتل سموحة المركز الرابع والأخير في المجموعة الثالثة، برصيد 4 نقاط، متخلفا بـ 3 نقاط عن هلال الأبيض السوداني صاحب الصدارة، فيما يأتي ريكرياتيفو الأنجولي، وزيسكو في المركزين الثاني والثالث ولكل منهما 6 نقاط.



ووصف مؤمن سليمان المدير الفني سموحة، مواجهة اليوم بأنها مصيرية، قائلا: "لا بديل عن الفوز، وأي نتيجة أخرى غير ذلك ستطيح بنا خارج المنافسة على إحدى بطاقتي التأهل لدور الثمانية".



وأضاف: "سنبذل قصارى جهدنا لتحقيق النتيجة التي نسعى إليها، وأثق في تفهم اللاعبين للموقف الصعب الذي وضعوا أنفسهم فيه، بعد التعادل مع هلال الأبيض بالإسكندرية ثم الهزيمة في السودان".



وأشار سليمان إلى أن ظروفا صعبة تواجه فريقه منذ فترة بسبب الإصابات التي ضربت عددا من أبرز عناصره، حيث سيغيب محمود عزت، مدافع الفريق، وإسلام محارب صانع اللعب وهداف الفريق بسبب الإيقاف.



وعاني سموحة من الإصابات التي أبعدت 7 من العناصر الأساسية عن تشكيلته في الفترة الماضية، ولم يتحدد موقف البوركيني بانو دياوارا، مدافع الفريق، من المشاركة في المباراة، بعد أن تعرض لشد في العضلات خلال مباراة سموحة الأخيرة أمام الإنتاج الحربي في الدوري.



وعن أزمة النقص العددي للقريق، قال المدير الفنى لسموحه: "فريقي يضم أقل عدد من اللاعبين وهو 18 لاعبا فقط، بسبب الإصابات العديدة فى صفوف الفريق، وكذلك الإيقافات، خاصة إيقاف إسلام محارب"، ولكنه أشار إلى أنه يعمل فى ظل هذه الظروف على تحقيق الفوز، وأن التجارب أثبتت أن التركيز فى التدريب ورفع مستوى اللاعب هو الحل، خاصة أن كل من شارك لأول مرة أو شارك بعد العودة من الإيقاف ظهر بمستوى جيد، واختتم سليمان بأن زيسكو من أقوى الأندية فى أفريقيا ويضم لاعبين جيدين.



وحرص المهندس فرج عامر رئيس النادى، على زيارة الفريق فى معسكره، وحضور التدريب الأخير، والذى أقيم علي ملعب اللقاء، وحرص علي الاطمئنان على أحوال الفريق قبل المواجهة المصيرية، والتقى رئيس النادى اللاعبين وحثهم على بذل الجهد وتحقيق الفوز في المباراة.