الأرصاد: طقس اليوم شديد الحرارة .. والعظمى بالقاهرة 40

حالة الطقس



المال - خاص



توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الجمعة، طقس حار رطب على السواحل الشمالية شديد الحرارة على باقى الأنحاء نهارًا لطيف ليلاً، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، كما تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحًا على شمال البلاد.



وقالت هيئة الأرصاد، فى بيان لها، إن الرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة، تنشط على جنوب سيناء وجنوب البلاد، كما تنشط على خليج السويس، مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.



وبالنسبة لحالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج به من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية تكون شمالية غربية، أما حالة البحر الأحمر فتكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج به من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.



وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:



الصغرى العظمى



القاهرة 25 40



الإسكندرية 25 31



مطروح 23 31



بورسعيد 25 32



دمياط 25 32



بلطيم 25 33



الإسماعيلية 24 41



السويس 24 42



العريش 22 35



نخل 16 37



طابا 19 38



الطور 23 34



مرسى علم 29 40



الغردقة 27 39



شرم الشيخ 28 39



رفح 21 34



كاترين 22 35



سيوة 24 41



المنيا 25 39



الفيوم 25 39



رأس سدر 25 37



أبوسمبل 29 43



وسط الدلتا 24 39



أسيوط 25 40



سوهاج 29 40



الأقصر 27 43



أسوان 29 43



شلاتين 30 35



حلايب 30 34



الوادى الجديد 27 42



قنا 27 41



نويبع 28 38



السلوم 22 36