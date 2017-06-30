كهرباء الإسكندرية تستعد لإنارة الطريق الساحلي



المحافظ يشكل لجنة عاجلة لحل مشاكل الطريق



مها يونس:





كلفت محافظة الإسكندرية، شركة توزيع الكهرباء بعمل مقايسة لإنارة الطريق الساحلي، كما أفادت الهيئة الهندسية للقوات المسلحة أنه سيتم الانتهاء من وضع النيو جيرسي "حاجز خرساني أو بلاستيكي يستخدم بشكل أساسي لفصل الطرق أو مسارات حركة المرور" في الجزيرة الوسطى، وعلي جانبي الطريق والأماكن التي تشكل خطورة، بينما أفادت شركة المياه بأنها علي استعداد لتنفيذ كل ما يتطلبه الطريق من إصلاحات.



جاء ذلك عقب قيام الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية بتشكيل لجنة عاجلة مكونة من ممثل من الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة، والمرور، وممثلي المرافق العامة من الكهرباء والمياه، ومديرية النقل والطرق، وذلك لمتابعة الأعمال التي تمت لتطوير الطريق الساحلي، وحل جميع المشاكل التى يعانى منها، للحد من ظاهرة التكدس والاختناق المروري.



حضر اللقاء المهندس أحمد السجيني، رئيس الإدارة المحلية بمجلس النواب، واللواء خالد صلاح، من الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والمهندس أحمد جابر، رئيس مجلس إدارة شركة المياه، واللواء عصمت الأشقر، وكيل الإدارة العامة للمرور، ومدير مديرية النقل والطرق، وممثلي المرافق.



في هذا الصدد قام اللواء أحمد متولي، سكرتير عام المحافظة، بمرافقة اللجنة المشكلة، فى جولة تفقدية في الطريق الساحلي بنطاق المحافظة للوقوف علي الأعمال التي تمت على أرض الواقع، عقب ذلك عقدت اللجنة اجتماع لإنهاء المشاكل المتعلقة بالطريق الساحلي، على أن تنعقد اللجنة يوم الأربعاء القادم لتقدم كل جهة ما تم إتخاذه من إجراءات لإنهاء تلك المشاكل.



فى سياق متصل أوضح الدكتور محمد سلطان، أنه تم تنفيذ معظم أعمال التوسعة والتطوير بطريق إسكندرية مطروح الساحلي، بطول حوالى ٧٠ كيلو حتى بوابة مارينا ٢ و بورتو مارينا، وسيتم استئناف العمل بالطريق بداية من الأسبوع القادم، مع وضع لوحات إرشادية وفواصل خرسانية لمنع العبور العشوائى.



وأكد المحافظ علي ضرورة اتباع السائقين قوانين ولوائح المرور، خاصة السرعة، وحتمية استخدام الإشارات عند الملفات أو التهدئة المفاجئة، لمنع وقوع أي حوادث تؤدي إلي وفيات وإصابات، مشددا علي الجهات المعنية بوضع لوحات ارشادية علي الطريق لتنبيه المواطنين، لحين الانتهاء من عمليات الإصلاح.



فيما أهابت محافظة الإسكندرية بزائري الساحل الشمالى، بإتخاذ الحيطة والحذر أثناء سفرهم بطريق إسكندرية مطروح الساحلى، نظرا لوجود إصلاحات في الطريق، وضرورة إتباع تعليمات ارشادات المرور، من حيث عدم تجاوز السرعة أثناء السير خاصة ليلاً، والإلتزام بحارات الطريق والانتباه بشدة وتوخى الحذر والحرص.





