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اقتصاد وأسواق
تراجع أسعار الذهب وعيار 21 يسجل 637 جنيها
الخميس 29 يونيو 2017 11:12 م
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عمرسالم:
ﺷﻬﺪﺕ ﺃسواق اﻟﺬﻫﺐ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ، ﺍﻟﻴﻮﻡ الخميس، انخفاضا بنحو 2 جنيه فى الجرام، إذ ﺑﻠﻎ ﻋﻴﺎﺭ 21 ﺍﻷﻛﺜﺮ ﺗﺪﺍﻭﻟًﺎ 637 جنيه، ﻣﻘﺎﺑﻞ 639 ﺟﻨﻴﻬًﺎ ﻟﻠﺠﺮﺍﻡ، ﺃﻣﺲ.
ﻗﺎﻝ ﻭﺻﻔﻲ ﺃﻣﻴﻦ ﻭﺍﺻﻒ، ﺭﺋﻴﺲ ﺷﻌﺒﺔ ﺍﻟﺬﻫﺐ ﺑﺎﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﻐﺮﻑ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ، ﺇﻥ ﻋﻴﺎﺭ 18 ﺳﺠﻞ 546 ﺟﻨﻴﻬًﺎ، ﻓﻴﻤﺎ ﺳﺠﻞ ﻋﻴﺎﺭ 24 ﻧﺤﻮ 729 جنيها، ﻣﻘﺎﺑﻞ 731 جنيها ﺃﻣﺲ.
ﻭﺃضاف ﺃﻥ ﺍﻟﺠﻨﻴﻪ ﺍﻟﺬﻫﺐ انخفض ليسجل ٥٠٩٧ ﺟﻨﻴﻬًﺎ، وانخفضت ﺍﻷﻭﻗﻴﺔ ﻟﺘﺴﺠﻞ 1245 ﺩﻭﻻﺭًﺍ، ﻣﻘﺎﺑﻞ 1254 دولار أمس، ﻻﻓﺘﺎ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ انخفاض ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻷﻭﻗﻴﺔ ﻋﺎﻟﻤﻴﺎ، واستقرار ﺍﻟﺪﻭﻻﺭ ﺑﺎﻟﺒﻨﻮﻙ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ، أسهم ﻓﻰ انخفاض السعر.
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