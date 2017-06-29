توريد السولار للمخابز التموينية بالسعر الرسمي القديم

البنزين والسولار

بورسعيد تورد 3640 لتر سولار لـ 22 مخبزا تموينيا



بورسعيد أمانى العزازى



كثفت مديرية التموين والتجاره الداخلية حملاتها الرقابية فى محاولة لضبط أسعار السلع بأسواق المحافظة بعد قرار الحكومة بتحريك أسعار المحروقات صباح اليوم.



وقال المهندس ناصر ثابت، مدير عام مديرية التموين والتجارة الداخلية ببورسعيد: إنه ورد منشور تعليمات وزارى من الدكتور على مصيلحى وزير التموين يفيد عدم المساس برغيف الخبز المدعم وتوريد كميات السولار للمخابز التى تعمل به بالسعر الرسمى القديم وعدم خضوعها للأسعار الجديدة.



وأشار ثابت فى تصريحات خاصة للمال أن المديرية قامت بتشكيل غرفة عمليات مركزيه لمتابعة المخابز والأسواق، فضلا عن حملات رقابية للتفتيش ومتابعة الحركه بمحطات البنزين ومستودعات البترول، لافتا إلى أن الإشراف الكامل للمديرية على تسليم كميات السولار اليومية المطلوبة لتشغيل المخابز.



ونفى ثابت حدوث أية مشكلات تتعلق بالتعامل بالسعر الجديد للبنزين أو الغاز أو السولار بمحطات التموين بالوقود سواء الخاصة أو التابعة لمصر للبترول، مؤكدا السيطرة على 26 محطة بنزين وضبط تعاملاتها اليومية مع المواطنين.



ولفت إلى ضبط التعاملات بميناء الصيد والتأكد من توريد احتياجات الصيادين من السولار والتزامهم بالشراء بالسعر الجديد فى إطار تفعيل قرارات الحكومة بتحريك أسعار المحروقات.



وقال إن المخزون من المنتجات البترولية يكفى احتياجات المحافظة وزوارها.



يذكر أن بورسعيد بها 80 مخبزا تموينيا يعمل 22 منها بالسولار بمعدل 3640 لتر يوم فى حين يعمل باقى المخابز بالغاز.