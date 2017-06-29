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سيـــاســة
استجواب لسحب الثقة من الحكومة بعد زيادة أسعار المحروقات
الخميس 29 يونيو 2017 08:12 م
رئاسة الوزراء برئاسة شريف إسماعيل
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رئاسة الوزراء برئاسة شريف إسماعيل
ياسمين فواز
أعلن النائب عاصم عبد العزيز مرشد، عضو مجلس النواب، رفضه للقرارات التى أعلنتها الحكومة، اليوم، بزيادة أسعار جميع المحروقات من بنزين وسولار وغاز وأنابيب بوتاجاز، مؤكدًا أن هذه القرارات سوف تنسف تشريعات الحماية الاجتماعية التى أقرّها الرئيس عبد الفتاح السيسى.
وأكد مرشد أنه قرر التقدم باستجواب إلى الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب؛ لتوجيهه إلى المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء؛ لسحب الثقة من الحكومة التى أصبحت لا همَّ لها سوى زيادة الأعباء المعيشية على المواطنين، خاصة أنه فى أقلّ من عامين تضاعفت أسعار جميع المحروقات، مما أدى لزيادة أسعار جميع السلع والخدمات وأسعار تعريفة وسائل النقل والمواصلات.
وأضاف أن هذه الحكومة أثبتت أن جميع سياساتها فاشلة، وأنها تسبح ضد التيار وضد سياسات الرئيس السيسى، ولم تنجح فى ملفات جذب الاستثمارات والسياحة العالمية إلى مصر، وأصبح كل همّها التفتيش فى جيوب المواطنين التى أصبحت خاوية، مناشدًا جميع زملائه بمجلس النواب مساندته فى استجوابه لسحب الثقة من الحكومة التى أصبحت تضع البرلمان فى حرج ومواقف صعبة مع المواطنين.
وحذر النائب حكومة المهندس شريف إسماعيل من حالة الاستياء والاحتقان الشديدين لدى جموع المواطنين بسبب الضغط النفسى والمالى عليهم باستمرار، مؤكدًا أن غالبية المواطنين البسطاء لا حديث لهم حاليًّا سوى مناشدة الرئيس عبد الفتاح السيسى بإقالة وتغيير هذه الحكومة بسبب السياسات الفاشلة لرئيسها وغالبية وزرائها.
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