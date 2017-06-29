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اقتصاد وأسواق
طارق قابيل : حرصنا على تثبيت سعر الغاز للمصانع
الخميس 29 يونيو 2017 07:42 م
طارق قابيل11122
أخر الأخبار
طارق قابيل11122
محمد ريحان
قال طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، إن أسعار توريد الغاز الطبيعى للمصانع لن تشهد أي زيادات خلال هذه المرحلة حيث تم الابقاء على الاسعار الحالية للقطاعات الصناعية وعدم زيادتها فى اطار الزيادة الجديدة التى أقرتها الحكومة لمنتجات الوقود والمحروقات وبدء العمل بها صباح اليوم .
وقال الوزير إن القرار يأتى فى إطار حرص الحكومة على تخفيف الأعباء عن كاهل الصناعة المصرية، وعدم تحميل المنشآت الصناعية أى تكاليف إضافية تؤدى إلى زيادة فى تكلفة المنتجات الصناعية وارتفاع أسعارها، الأمر الذى يؤدى أيضا إلى انخفاض القدرة التنافسية لهذه المنتجات أمام مثيلتها المستوردة.
وأوضح قابيل أن القرار سيكون له تأثير إيجابى كبير على جذب استثمارات جديدة للاستثمار فى السوق المصرى خلال المرحلة المقبلة خاصة وأن المستثمر الصناعى عند إقامة مشروعه سواء كان مشروعاً جديداً أو توسعاً فى مشروع قائم يقوم بإعداد دراسة جدوى فنية واقتصادية لمشروعه يحدد خلالها احتياجات ومتطلبات المشروع من الغاز الطبيعى باعتباره أحد مدخلات العملية الإنتاجية وأحد العناصر الأساسية فى حساب تكاليف الإنتاج بالمصنع، ومن ثم يقوم بالتعاقد مع شركة الغازات لإمداد المصنع بهذه الكمية، لافتا إلى أن تحديد اسعار الغاز سيتيح للمستثمرين رؤية واضحة لوضع تكاليف إنتاجهم على المدى الطويل.
دعم الوقود
طارق قابيل وزير التجارة والصناعة
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