شعبة الأدوات المنزلية : زيادات الوقود ستنعكس على المنتجات

قال فتحى الطحاوى، نائب رئيس شعبة الأدوات المنزلية بالغرفة التجارية فى القاهرة، إن تأثير زيادة أسعار المحروقات، اليوم، سيتضح على أسعار السلع، ومنها الأدوات المنزلية، بعد أسبوعين من الآن، عقب احتساب التكاليف المباشرة كالشحن ونقل السلع والتكلفة غير المباشرة من زيادة أسعار السلع الحياتية الأخرى على التجار، ومن ثم احتساب الزيادات الجديدة على السلع.





وانتقد الطحاوى قرارات الحكومة المتوالية، والتى كانت بدايتها، اليوم، بزيادات أسعار الوقود، خلاف الزيادة المرتقبة للكهرباء خلال أيام، والتى ستؤدى بالسوق لقلة دوران رأس المال ومزيد من الركود والكساد فى ظل تراجع القوة الشرائية بنسب قاربت 80% منذ بداية العام تأثرًا بارتفاع الأسعار الناتج عن سلسلة القرارات الاقتصادية بدءًا من التعويم ورفع الدولار الجمركي وزيادة أسعار الوقود نوفمبر الماضى، وغيرها من القرارات.





ورفعت ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ، ﺻﺒﺎﺡ ﺍﻟﻴﻮﻡ الخميس، ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻤﺸﺘﻘﺎﺕ ﺍﻟﺒﺘﺮﻭﻟﻴﺔ، ﺣﻴﺚ ﻗﻔﺰ ﺑﻨﺰﻳﻦ 92 ﺇﻟﻰ 5 ﺟﻨﻴﻬﺎﺕ ﻟﻠﺘﺮ، ﻣﻦ 3.5 ﺟﻨﻴﻪ، ﺑﺰﻳﺎﺩﺓ ﻧﺤﻮ 43%، ﻛﻤﺎ ﺭﻓﻌﺖ ﺳﻌﺮ ﺑﻨﺰﻳﻦ 80 ﺇﻟﻰ 3.65 ﺟﻨﻴﻪ ﻣﻦ 2.35 ﺟﻨﻴﻪ، ﺑﺰﻳﺎﺩﺓ 55%.





كما ﺯﺍﺩ ﺳﻌﺮ ﺑﻨﺰﻳﻦ 95 ﺑﺸﻜﻞ ﻃﻔﻴﻒ ﺇﻟﻰ 6.60 ﺟﻨﻴﻪ ﻟﻠﺘﺮ ﻣﻦ 6.25 ﺟﻨﻴﻪ، ﺑﺎﺭﺗﻔﺎﻉ 5.6%، ﻭﺍﻟﺴﻮﻻﺭ ﺇﻟﻰ 3.65 ﺟﻨﻴﻪ ﻟﻠﺘﺮ ﻣﻦ 2.35 ﺟﻨﻴﻪ، ﺑﺰﻳﺎﺩﺓ 55%.

وعلّق الطحاوى ساخرًا على الارتفاع الطفيف الذى شهده سعر بنزين 95 والذى يستخدم لتموين فئات السيارات الأعلى دخلًا، مقابل الزيادات التى لحقت بنزين 92 وبنزين 80 والتى يستخدمها أغلب الشعب، قائلًا: "الحكومة تسعى لإعادة توزيع الدعم بمنتهى العدالة".



