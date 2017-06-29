الوقود يشعل جروبات النواب

طاقة النواب تعقد جلسة طارئة لوزير البترول

عضو اللجنة: لم نخطر بالقرار.. ولم نطلع على بيان الأسعار



ياسمين فواز



اشتعلت جروبات النواب على جروب تطبيق "الواتس اب" بالانتقادات الشديدة لقرار الحكومة المفاجئ، اليوم الخميس، برفع أسعار الوقود، وسط مطالب بعضهم باتخاذ موقف صارم لما تقوم به الحكومة من إحراج للمجلس دون مراعاة لمطالبهم السابقة بتأجيل القرار.



أقرّت الحكومة، اليوم الخميس، زيادة أسعار الوقود، وتضمنت البنزين 80 من 2.35 إلى 3.65 جنيه/ لتر، والبنزين 92 من 3.5 إلى 5 جنيهات/ لتر، وسولار من 2.35 إلى 3.65 جنيه/ لتر، والبوتاجاز من 15 إلى 30 جنيهًا/ اسطوانة.



كشف النائب حمادة غلاب، عضو لجنة الطاقة، أن اللجنة بصدد عقد جلسة طارئة، الاثنين المقبل، يحضرها وزير البترول لمساءلته حول مبرراته لعدم إرسال أي بيانات تخص رفع أسعار الوقود، إلى اللجنة، قائلًا: "لماذا لم يتم إخطار اللجنة بقرار الرفع أو إطلاعنا على بيان بالأسعار ومناقشتنا فيه".



وأشار غلاب، في تصريحاته، لـ"المال"، إلى أن هناك حالة من الغضب داخل اللجنة؛ بسبب قرار اليوم، مؤكدًا أن وزير البترول كان ينفي منذ يومين رفع أسعار الوقود فكيف يصدر القرار اليوم؟



وأعلن المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، أن هناك 333 مليار جنيه للدعم، وتم أخذ جزء من دعم الطاقة وتم توجيهه لبطاقات التموين وزيادة المعاشات وزيادة الأجور بنسبة 7% للمخاطبين بالخدمة المدنية.