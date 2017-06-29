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سيـــاســة
قرار جمهوري بتعيين حسين حمزة رئيسا لهيئة قضايا الدولة
الخميس 29 يونيو 2017 05:50 م
رئاسة الجمهورية
أخر الأخبار
رئاسة الجمهورية
أ ش أ
أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي القرار رقم 292 لسنة 2017 بتعيين المستشار حسين عبده خليل حمزة رئيسا لهيئة قضايا الدولة.
وتم نشر القرار في الجريدة الرسمية اليوم الخميس.
عبدالفتاح السيسي
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