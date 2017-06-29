شركات المحمول تدرس أثر زيادة أسعار السولار على الخدمة‎

شركات المحمول الثلاث

محمود جمال:



أكد مصدر مسئول بإحدى شركات المحمول أن "فودافون" و"أورنج" و"اتصالات" ستدرس أثر الزيادة فى أسعار السولار على تكاليف تقديم خدمة المحمول خلال الأسبوع المقبل، لاسيما أنها تتعلق بأكثر من جانب منها نقل الموظفين ذهابا وإيابا، وتوزيع كروت الشحن على التجار والموزعين المعتمدين.



وأوضح المصدر لـ"المال" أن قرار الحكومة تحريك أسعار المواد البترولية صباح اليوم الخميس وبالأخص السولار سيزيد بالضرورة من تكلفة تشغيل وصيانة المولدت الكهربائية المستخدمة فى تشغيل محطات أبراج المحمول بنسبة 55%، وهى نفس نسبة الزيادة التى أقرتها الحكومة على سعر لتر السولار.



وأضاف أن الشهر القادم سيشهد أيضا زيادات جديدة فى أسعار الكهرباء، مما يصعب حساب إجمالى النفقات الاستثمارية التى ستتحملها شركات المحمول بالوقت الراهن.



يشار إلى أن هذه هي المرة الثانية التي ترفع فيها الحكومة أسعار الوقود منذ تحرير سعر صرف الجنيه في نوفمبر الماضي، حيث ارتفع سعر بنزين 92 إلى 5 جنيهات للتر من 3.5 جنيه، بزيادة نحو 43%، كما رفعت سعر بنزين 80 إلى 3.65 جنيه من 2.35 جنيه بزيادة 55%، وارتفع أيضا سعر بنزين 95 بشكل طفيف إلى 6.60 جنيه للتر من 6.25 جنيه بارتفاع 5.6 %، علاوة على زيادة سعر السولار إلى 3.65 جنيه للتر من 2.35 جنيه بزيادة 55%.