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اقتصاد وأسواق
الصدمة والذهول و الإحباط على وجوه المصريين بعد العيد
الخميس 29 يونيو 2017 05:09 م
احباط 99
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احباط 99
خالد بدر الدين
نشرت وكالة رويترز بعض تعليقات المصريين بعد زيادة أسعار الوقود، اليوم الخميس، للمرة الثانية خلال 8 شهور فقط بنسب تصل إلى 100%.
"حسبي الله ونعم الوكيل في الحكومة كلها!".. "احنا كده بنموت بالبطيء".. "نعيش إزاي؟" .. "أنا بقيت ماشية باكلم نفسي حتى الأكل مش هنعرف نشتريه عشان كل حاجة هتغلى".. جاءت هذه التعليقات وسط مشاعر صدمة وذهول وإحباط وسخط عارم بعد قرار الحكومة اليوم برفع أسعار الوقود بعد أيام قليلة من إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي زيادة دعم الفرد في البطاقة التموينية بنحو 140 % وبعد حوالي شهر من إقرار حكومة شريف إسماعيل حزمة ضمان اجتماعي بقيمة 43 مليار جنيه (2.4 مليار دولار).
وقال وزير البترول طارق الملا لرويترز، اليوم، إن الحكومة رفعت سعر البنزين 92 أوكتين إلى 5 جنيهات للتر من 3.5 جنيه بزيادة نحو 43 %، كما رفعت سعر البنزين 80 أوكتين إلى 3.65 جنيه من 2.35 جنيه بزيادة نحو 55 %، ورفعت سعر السولار بحوالى 55% ليصل إلى 3.65 جنيه للتر من 2.35 جنيه وكذلك سعر غاز السيارات زاد بحوالى 25 % ليصل إلى جنيهين للمتر المكعب من 1.60 جنيه، مع رفع سعر أنبوبة البوتاجاز من 15 جنيها إلى 30 جنيها بنسبة زيادة 100 % كما رفعت الحكومة سعر اسطوانة غاز الطهي التجارية 100% من 30 جنيها.إلى 60 جنيها .
وترى ريهام الدسوقي محللة الاقتصاد المصري في أرقام كابيتال إن زيادة أسعار الوقود "ستؤثر بشكل مباشر على الطبقات الوسطى والأقل دخلا.. سنشهد موجة ثانية من ارتفاع التضخم وقد نصل إلى مستوى 35 % في الصيف بسبب تزامن الزيادات في الأسعار مع بعضها البعض".
وقال خالد عبد الرحيم مدير إحدى محطات الوقود في الفيوم: "توقيت إصدار القرار سيثير موجة من الغضب بين المواطنين في الفيوم خاصة أنهم كانوا في حالة من الفرح بعد تطبيق علاوة الغلاء وزيادة الدعم التمويني.. لكن ارتفاع أسعار الوقود سيحول حالة
الفرحة إلي حزن".
بنبرة غضب قال مواطن في محطة الوقود بشرق القاهرة "حسبي الله ونعم الوكيل! حاجة تخلي الواحد يطفش (يهاجر) من البلد!"
وقال أحد أصحاب السيارات في محطة وقود بالقاهرة "فوجئت بالزيادة النهاردة.. كنت عارف إن فيه زيادة بس جت كبيرة.. حاجة مفاجئة جدا ومش متوقعة".
وقال محمد عبد الله سائق سيارة أجرة من الاسكندرية :"كل ما نحس (نشعر) بالأمل أن الأحوال ممكن تتعدل (تتحسن) يطلع (يصدر) قرار يجيب لنا (يصيبنا) إحباط و الشغل وقف حاله علشان ناس كتير بطلوا يركبوا التاكسي بعد ارتفاع الأسعار في كل حاجة. أنا مكسوف أني أزود الأجرة على الناس والله بس مضطر وياريت أعرف اشتغل".
ورغم تأكيد رئيس الوزراء شريف إسماعيل أن الزيادة في أجرة الرحلات الداخلية والخارجية بين المحافظات لن تتجاوز 10 % وردت تقارير عن قفزات كبيرة في أسعار وسائل النقل ولكن رئيس الوزراء أكد في مؤتمر صحفي يوم الخميس "وجهنا المحافظين بمتابعة أسعار الأسواق ومواقف النقل. لن نسمح بأي جشع لاستغلال المواطنين".
في محافظة كفر الشيخ بشمال مصر نشبت مشادات كلامية بين بعض المواطنين والسائقين الذين رفعوا أسعارهم بين 25 و50 % عقب إعلان زيادة أسعار الوقود مباشرة وعادة ما تشهد شوارع مصر مشادات بين السائقين والركاب بعد كل زيادة في أسعار الوقود.
ورفع سائقو الميكروباص، وهو وسيلة المواصلات الرئيسية لمتوسطي ومحدودي الدخل سعر التذكرة إلى 1.5 جنيه من جنيه واحد كما رفع سائقو سيارات الأجرة (التاكسي) السعر نحو 25 % .
وقال وليد عوض سائق ميكروباص "الناس بتتخانق معانا رغم إن مالناش ذنب ومش عاوزين الحاجة تزيد... احنا أصحاب بيوت ودخلنا معروف وفيه ناس عليها أقساط... احنا أضعف ناس في الحلقة دي".
وفي أحد مواقف الميكروباص في محافظة القليوبية شمالي القاهرة اشتعلت الخلافات بين الركاب والسائق حول الأجرة. وانتهت المشادات بانصياع الركاب بدفع زيادة في الأجرة ولكن ليس كما طلبها السائق.
في المنيا قالت مريم كامل وهي موظفة تعول ثلاثة أبناء "لن يكفينا مع الزيادة الجديدة للوقود 60 جنيها يوميا أجرة المواصلات غير زيادة أسعار السلع".
وتساءلت "هل علاوة الغلاء التي لم تتجاوز 70 جنيها مبرر لزيادة الأعباء علي الأسرة المصرية بهذا الشكل القاسي؟"
وشملت حزمة الضمان الاجتماعي التي تم إقرارها في مايو علاوات غلاء لموظفي الحكومة البالغ عددهم نحو ستة ملايين موظف.
تقول نادية السيد (55 سنة) أرملة وأم لأربع 4 بنات ثلاث منهن متزوجات والرابعة مخطوبة وتواجه صعوبة في تجهيزها "احنا كده بنموت بالبطيء.. الأيام دي صعبة قوى.. حتى التموين لما زودوا الفرد لخمسين جنيه رفعوا أسعار الزيت والسكر. نعيش إزاي؟ أنا بقيت ماشية باكلم نفسي حتى الأكل مش هنعرف نشتريه عشان كل حاجة هتغلى".
وتساءل هاني شعلان الموظف بمكتب لتوزيع الصحف في دمياط "هنعمل ايه؟ مفيش حد من أصحاب العمل هيوافق علي زيادة الأجور لنا. نعمل ايه؟ منهم لله!"
وشملت حزمة الضمان الإجتماعي التي تم إقرارها في مايو زيادة معاشات التقاعد والدعم النقدي الموجه للأسر الفقيرة تحت مسمى "تكافل وكرامة" بجانب زيادة الحد الأدنى للإعفاء الضريبي ومنح خصم ضريبي لمحدودي ومتوسطي الدخل.
وبداخل محطة وقود في مدينة الفيوم وقف إبراهيم جمعة سائق سيارة نقل جماعي ليزود سيارته بالسولار وهو في حالة من الغضب وصاح قائلا "كله علي الزبون وهو اللي هيتحمل الزيادة. الأجرة كانت 15 جنيها من الفيوم للقاهرة وبعد الزيادة هاخلي الأجرة 20 جنيها وغيري ممكن يخليها 25 جنيها".
وقال عبد الله رضوان من كبار منتجي العنب والخضروات بالفيوم لرويترز "تكلفة النقل ستزيد بشكل كبير. قد تصل لضعف الأسعار الحالية وهو ما سيؤدي لارتفاع أسعار الفاكهة والخضروات من المزرعة أو الأرض الزراعية وسيتبعها ارتفاع آخر عند تجار التجزئة".
ويشكو المصريون من عدم وجود أجهزة رقابية قوية تستطيع حمايتهم من أي استغلال من جانب التجار.
ويضرب عادل إسماعيل موظف حكومي بالمعاش (61 سنة) كفا بكف وهو يقول "احنا لسه مقبضناش زيادة المعاشات يقوموا يرفعوا الأسعار بالطريقة دي! كل حاجة هتغلى بسبب النقل ومفيش حد بقدر يحكم عشوائية السوق في مصر".
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