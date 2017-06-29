EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.84
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
592.00
عيار 21
507.00
عيار 18
677.00
عيار 24
4736.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
استثمار
رجال الأعمال: قرار تحريك أسعار الوقود لن يؤثر على الاستثمارات
الخميس 29 يونيو 2017 03:58 م
على عيسى رئيس جمعية رجال الأعمال
أخر الأخبار
على عيسى رئيس جمعية رجال الأعمال
سمر السيد
قال على عيسى، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، إن قرار رفع أسعار المحروقات لن يكون له تبعات كبيرة على تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة للسوق المحلية، مؤكدًا أن تأثيره يعتبر اجتماعيًا أكثر من أى شئ آخر.
وتابع: "من الضرورى وضع الحكومة برامج حماية اجتماعية لحماية الفئات المهمشة ومحدودى الدخل، خاصة وأن زيادة أسعار الطاقة ومايصاحبها من ارتفاع تكاليف جميع المنتجات يؤثر بصورة مباشرة على ارتفاع مؤشرات الفقر".
وأضاف أن الدولة يجب أن تضع خطط للاستفادة المثلى من العمالة القائمة، وتشغيلها لصالح زيادة الإنتاج.
ولفت عيسى إلى أنه رغم زيادة أسعار الطاقة بمصر لكنها تظل منخفضة مقارنة بالأسعار العالمية، لكن الاختلاف القائم هو ارتفاع مستويات المعيشة هناك، وهو الجانب الذى يجب أن تهتم به الحكومة عبر برامج الضمان والتكافل الاجتماعية.
ورفعت الحكومة صباح اليوم أسعار المحروقات وتضمنت التعريفات الجديدة زيادة إسطوانة البوتاجاز لـ 30 جنيها بدلًا من 15، ووصول سعر بنزين 80 إلى 3.65 جنيه بدلًا من 2.35، وبنزين 92 إلى 5 جنيهات بدلاً من 3.5، وارتفاع السولار إلى 3.65 بدلًا من 2.35 جنيه.
دعم الوقود
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا