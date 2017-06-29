رجال الأعمال: قرار تحريك أسعار الوقود لن يؤثر على الاستثمارات

على عيسى رئيس جمعية رجال الأعمال

سمر السيد



قال على عيسى، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، إن قرار رفع أسعار المحروقات لن يكون له تبعات كبيرة على تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة للسوق المحلية، مؤكدًا أن تأثيره يعتبر اجتماعيًا أكثر من أى شئ آخر.



وتابع: "من الضرورى وضع الحكومة برامج حماية اجتماعية لحماية الفئات المهمشة ومحدودى الدخل، خاصة وأن زيادة أسعار الطاقة ومايصاحبها من ارتفاع تكاليف جميع المنتجات يؤثر بصورة مباشرة على ارتفاع مؤشرات الفقر".



وأضاف أن الدولة يجب أن تضع خطط للاستفادة المثلى من العمالة القائمة، وتشغيلها لصالح زيادة الإنتاج.



ولفت عيسى إلى أنه رغم زيادة أسعار الطاقة بمصر لكنها تظل منخفضة مقارنة بالأسعار العالمية، لكن الاختلاف القائم هو ارتفاع مستويات المعيشة هناك، وهو الجانب الذى يجب أن تهتم به الحكومة عبر برامج الضمان والتكافل الاجتماعية.



ورفعت الحكومة صباح اليوم أسعار المحروقات وتضمنت التعريفات الجديدة زيادة إسطوانة البوتاجاز لـ 30 جنيها بدلًا من 15، ووصول سعر بنزين 80 إلى 3.65 جنيه بدلًا من 2.35، وبنزين 92 إلى 5 جنيهات بدلاً من 3.5، وارتفاع السولار إلى 3.65 بدلًا من 2.35 جنيه.