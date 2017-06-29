EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.84
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
592.00
عيار 21
507.00
عيار 18
677.00
عيار 24
4736.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
بورصة وشركات
7 مليارات جنيه مشتريات الأجانب بالبورصة خلال 6 أشهر
الخميس 29 يونيو 2017 03:49 م
البورصة المصرية4
أخر الأخبار
أخبار متعلقة
البورصة تربح 4 مليارات جنيه
البورصة المصرية 5
مصطفى طلعت
ارتفعت صافي مشتريات المستثمرين الأجانب بالبورصة المصرية، خلال النصف الأول من العام الحالي، لتسجل 7 مليارات جنيه، بينما سجل العرب صافي شراء قدره 129.7 مليون جنيه، خلال نفس الفترة، وذلك بعد استبعاد الصفقات.
يذكر أن المؤشر الرئيسي "EGX30"، ارتفع خلال التعاملات الربعية، بنسبة 3.1% مسجلاً مستوى 13396 نقطة، بينما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "EGX70" بنسبة 14% ليغلق عند 649 نقطة، وكذا الأوسع نطاقا "EGX100" بنسبة 13.7% ليصل إلى مستوى 1509 نقطة.
وارتفعت شهية المستثمرين الأجانب بالسوق للشراء، منذ قرار تحرير سعر الصرف في نوفمبر الماضي، بدعم من تراجع سعر العملة المحلية بنحو 100%، وارتفاع جاذبية الأسهم في البورصة بدعم من انخفاض أسعارها.
البورصة المصرية
أخبار البورصة
مؤشرات البورصة
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا