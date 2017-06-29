7 مليارات جنيه مشتريات الأجانب بالبورصة خلال 6 أشهر

البورصة المصرية 5

مصطفى طلعت



ارتفعت صافي مشتريات المستثمرين الأجانب بالبورصة المصرية، خلال النصف الأول من العام الحالي، لتسجل 7 مليارات جنيه، بينما سجل العرب صافي شراء قدره 129.7 مليون جنيه، خلال نفس الفترة، وذلك بعد استبعاد الصفقات.



يذكر أن المؤشر الرئيسي "EGX30"، ارتفع خلال التعاملات الربعية، بنسبة 3.1% مسجلاً مستوى 13396 نقطة، بينما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "EGX70" بنسبة 14% ليغلق عند 649 نقطة، وكذا الأوسع نطاقا "EGX100" بنسبة 13.7% ليصل إلى مستوى 1509 نقطة.



وارتفعت شهية المستثمرين الأجانب بالسوق للشراء، منذ قرار تحرير سعر الصرف في نوفمبر الماضي، بدعم من تراجع سعر العملة المحلية بنحو 100%، وارتفاع جاذبية الأسهم في البورصة بدعم من انخفاض أسعارها.