غضب بالأقصر بعد تحريك أسعار المحروقات

محافظة الأقصر

توقعات بوصول أسطوانة البوتجاز لـ٦٠ حنيهًا والمدعومة 40



الأقصر-الصاوى أحمد



سادت حالة من الغضب بين أوساط أهالى محافظة الأقصر من قرار الحكومة زيادة أسعار المحروقات،خاصة أسطوانات البوتاجاز التى سترتفع من ١٨ إلى ٤٠ جنيها تقريبا داخل المستودعات، بينما ستصل فى السوق الحرة لـ٦٠جنيها فى المحافظة.



وأكد عدلى عبد الجواد أحد أهالى الأقصر، أن جميع الأسعار سترتفع نظرا لزيادة الوقود وتكاليف النقل وايضا أجرة المواصلات التى ستزيد بنسبة ٪٣٠.



وأوضح عبد الجواد أن المزارعين أصبحوا لا يملكون أموالا لتوفير الطعام لأسرهم بما يزيد من اللجوء للنشاطات غير المشروعة مثل السرقة والبلطجة لسد احتياجات المأكل والمسكن لأن الزراعة أصبحت غير مجدية والاسعار فاقت كل الحدود المعقولة.



وأكد رمضان صالح من أهالى الأقصر ويعمل بالقاهرة أنه جاء لمسقط رأسه لقضاء إجازة العيد بين أقاربه وفوجئ اليوم بتحريك أسعار الوقود.



ولفت صالح الذى يمتلك ثلاجة موز بسوق العبور أن أسعار السفر للقاهرة سترتفع للثلث مساوية لحجم الزيادة فى الوقود فعلى سبيل المثال ستكون أقل سعر للتذكرة من الاقصر للقاهرة بـ١٥٠جنيها ابدلا من ١٠٠وهو ما يمثل زيادة كبيرة حتى مع دخله المتوسط من التجارة.



وأكد ذكى حسين عامل بالأوقاف أن الزيادة الاكبر كانت فى الاسطوانات التى تضاعفت وسيتم بيعها بمتوسط ٥٥و٦٠ جنيها فى السوق الحرة والمدعومة بـ٤٠جنيها تقريبا بما يمثل زيادة فى تكاليف المعيشة نظرا لعدم وجود الغاز الطبيعى فى المنازل.



ولفت ذكى أن موجة الارتفاعات المتوالية "قسمت ظهرنا ونخشى من عدم القدرة على توفير الطعام للأسرة خلال الأيام القليلة المقبلة.



وبنبرة حزن واضحة أكد الجيوشى سليم تاجر فى الأقصر أن قرارات الزيادة فى أسعار المحروقات فاقت التوقعات التى انتشرت مؤخرا، وزادت من الأعباء المعيشية،حتى الأسر الغنية أصبحت تتضرر منها،لانها شملت كل المحروقات بلا استثناء.



وأكد أن من يسكن فى قرية ويعمل بالمدينة هو أكثر المتضررين نظرا لاضطراره للذهاب يوميا لمقر العمل وتحمله الزيادة التى لن تقل عن٤٠٪ فى أجرة الميكروباصات والتكاتك وغيرها.