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اقتصاد وأسواق
شعبة مقاولى النقل تجتمع لتحديد الأسعار الجديدة.. الأحد المقبل
الخميس 29 يونيو 2017 02:16 م
أسعار الوقود
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أسعار الوقود
معتز محمود
قال السيد مكاوى، رئيس شعبة أصحاب مكاتب مقاولى النقل بالسيارات بغرفة تجارة الإسكندرية، إن زيادة أسعار الوقود تمت بشكل مفاجئ ولم يتم الإخطار بها مسبقًا، وسيتم العمل بالأسعار القديمة حتى بداية الأسبوع المقبل، لحين الاتفاق على السعر الجديد.
وأضاف لـ"المال"، أنه لا مفر من زيادة أسعار النقل، لافتًا إلى أن الزيادات التى حدثت "كبيرة" ولايستطيع تحملها أصحاب السيارات، لافتًا إلى ارتفاع سعر اللتر من 2.30 جنيه إلى 3.65 جنيه بزيادة قدرها 135 قرشًا.
وأشار إلى أن السيارة تستهلك من ميناء الإسكندرية حتى القاهرة 250 لترًا، وهو ما يمثل من 400 لـ 500 جنيه زيادة، وفقًا للأسعار الجديدة.
وكشف مكاوى عن أنه يجرى حاليا تحديد موعد بداية الأسبوع المقبل، مع عدد من الشعب التجارية ورئيس غرفة الإسكندرية لبحث سبل مواجهة تداعيات ارتفاع الأسعار.
ﻭﺭﻓﻌﺖ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺻﺒﺎﺡ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻤﺸﺘﻘﺎﺕ ﺍﻟﺒﺘﺮﻭﻟﻴﺔ، ﺣﻴﺚ ﻗﻔﺰ ﺑﻨﺰﻳﻦ 92 ﺇﻟﻰ 5 ﺟﻨﻴﻬﺎﺕ ﻟﻠﺘﺮ ﻣﻦ 3.5 ﺟﻨﻴﻪ ﺑﺰﻳﺎﺩﺓ ﻧﺤﻮ 43 %، ﻛﻤﺎ ﺭﻓﻌﺖ ﺳﻌﺮ ﺑﻨﺰﻳﻦ 80 ﺇﻟﻰ 3.65 ﺟﻨﻴﻪ ﻣﻦ 2.35 ﺟﻨﻴﻪ ﺑﺰﻳﺎﺩﺓ 55%.
ﻭﺯﺍﺩ ﺳﻌﺮ ﺑﻨﺰﻳﻦ 95 ﺑﺸﻜﻞ ﻃﻔﻴﻒ ﺇﻟﻰ 6.60 ﺟﻨﻴﻪ ﻟﻠﺘﺮ ﻣﻦ 6.25 ﺟﻨﻴﻪ ﺑﺎﺭﺗﻔﺎﻉ 5.6 %، ﻭﺍﻟﺴﻮﻻﺭ ﺇﻟﻰ 3.65 ﺟﻨﻴﻪ ﻟﻠﺘﺮ ﻣﻦ 2.35 ﺟﻨﻴﻪ، ﺑﺰﻳﺎﺩﺓ %55.
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