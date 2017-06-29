شعبة المستوردين: موجة غلاء مرتقبة عقب زيادة أسعار الوقود

أحمد شيحة

عمر سالم



ﻗﺎﻝ ﺃﺣﻤﺪ ﺷﻴﺤﺔ، ﺭﺋﻴﺲ ﺷﻌﺒﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﺭﺩﻳﻦ ﺑﺎﻟﻐﺮﻓﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ، إن قرار زيادة أسعار المحروقات سيسبب موجة جديدة من الغلاء لن تقل عن 25٪ فى المنتجات، كما سيساهم فى زيادة التضخم.



وأوضح شيحة فى تصريحات لـ"المال" أن رفع أسعار الوقود سيكون له تأثير مباشر وزيادات سلبية على أسعار المنتجات كافة، لاسيما أنه من مستلزماتها ويتم نقلها من المحافظات للمصانع وصعب أن يتم تحديد قيمة الزيادات نظرا لاختلاف كل سلعة عن الأخرى.



وأشار إلى أن كل المنتجات ستتأثر بشكل أو بآخر لاسيما أن الارتفاعات الأخيرة ستسبب حالة من الكساد والامتناع عن الشراء من جانب المواطنين فى ظل عدم استقرار الأوضاع الاقتصادية والزيادات المتتالية فى الأسعار.



ورفعت ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺻﺒﺎﺡ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻤﺸﺘﻘﺎﺕ ﺍﻟﺒﺘﺮﻭﻟﻴﺔ، ﺣﻴﺚ ﻗﻔﺰ ﺑﻨﺰﻳﻦ 92 ﺇﻟﻰ 5 ﺟﻨﻴﻬﺎﺕ ﻟﻠﺘﺮ ﻣﻦ 3.5 ﺟﻨﻴﻪ ﺑﺰﻳﺎﺩﺓ ﻧﺤﻮ 43%، ﻛﻤﺎ ﺭﻓﻌﺖ ﺳﻌﺮ ﺑﻨﺰﻳﻦ 80 ﺇﻟﻰ 3.65 ﺟﻨﻴﻪ ﻣﻦ 2.35 ﺟﻨﻴﻪ ﺑﺰﻳﺎﺩﺓ 55 .%

ﻭﺯﺍﺩ ﺳﻌﺮ ﺑﻨﺰﻳﻦ 95 ﺑﺸﻜﻞ ﻃﻔﻴﻒ ﺇﻟﻰ 6.60 ﺟﻨﻴﻪ ﻟﻠﺘﺮ ﻣﻦ 6.25 ﺟﻨﻴﻪ ﺑﺎﺭﺗﻔﺎﻉ 5.6 %، ﻭﺍﻟﺴﻮﻻﺭ ﺇﻟﻰ 3.65 ﺟﻨﻴﻪ ﻟﻠﺘﺮ ﻣﻦ 2.35 ﺟﻨﻴﻪ، ﺑﺰﻳﺎﺩﺓ 55%.