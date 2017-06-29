EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.84
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
592.00
عيار 21
507.00
عيار 18
677.00
عيار 24
4736.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
اقتصاد وأسواق
أسعار أسطوانة البوتاجاز منذ 1991
الخميس 29 يونيو 2017 01:14 م
اسطوانة الغاز
أخر الأخبار
اسطوانة الغاز
نسمة بيومى
لا يزال البوتاجاز يمثل المنتج البترولى الأكثر استخداما فى منازل المصريين، لا سيما فى الوجه القبلى، والمناطق البعيدة عن الشبكة القومية للغازات.
ولم يتغير سعر أسطوانة البوتاجاز منذ عام 1991، وظل عند قيمته بواقع 2.5 جنيه للأسطوانة المنزلية، إلا أن الحكومة رفعت سعره للمرة الأولى خلال عام 2012، واستمرت فى برنامجها لتخفيض الدعم عنه،حتى الآن، بنسب تراوحت بين 60 الى 100%.
وحدثت الزيادة الأولى خلال عام 2012، حيث رفعت الحكومة سعر الأسطوانة المنزلية من 2.5 الى 5 جنيه بنسبة زيادة 100%.
الزيادة الثانية تمت خلال عام 2013 فى شهر أبريل، حيث قفز السعر من 5 إلى 8 جنيهات بنسبة 60%.
الزيادة الثالثة تم تفعيلها خلال نوفمبر الماضى، وتحديدا عقب قرار البنك المركزى بتحرير سعر الصرف، وزادت الأسطوانة الى 15 مقابل 8 جنيهات بنسبة زيادة 87.5%.
الزيادة الأخيرة صباح اليوم الخميس،وصلت إلى 30 مقابل 15 جنيها قبل الزيادة بواقع 100% ارتفاعات فى سعرها.
وبحسب تصريحات المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء تدعم الدولة منتج البوتاجاز سنويا بنحو 28 مليار جنيه.
شريف اسماعيل
مجلس الوزراء
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا