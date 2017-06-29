أسعار أسطوانة البوتاجاز منذ 1991

اسطوانة الغاز

نسمة بيومى



لا يزال البوتاجاز يمثل المنتج البترولى الأكثر استخداما فى منازل المصريين، لا سيما فى الوجه القبلى، والمناطق البعيدة عن الشبكة القومية للغازات.



ولم يتغير سعر أسطوانة البوتاجاز منذ عام 1991، وظل عند قيمته بواقع 2.5 جنيه للأسطوانة المنزلية، إلا أن الحكومة رفعت سعره للمرة الأولى خلال عام 2012، واستمرت فى برنامجها لتخفيض الدعم عنه،حتى الآن، بنسب تراوحت بين 60 الى 100%.



وحدثت الزيادة الأولى خلال عام 2012، حيث رفعت الحكومة سعر الأسطوانة المنزلية من 2.5 الى 5 جنيه بنسبة زيادة 100%.



الزيادة الثانية تمت خلال عام 2013 فى شهر أبريل، حيث قفز السعر من 5 إلى 8 جنيهات بنسبة 60%.



الزيادة الثالثة تم تفعيلها خلال نوفمبر الماضى، وتحديدا عقب قرار البنك المركزى بتحرير سعر الصرف، وزادت الأسطوانة الى 15 مقابل 8 جنيهات بنسبة زيادة 87.5%.



الزيادة الأخيرة صباح اليوم الخميس،وصلت إلى 30 مقابل 15 جنيها قبل الزيادة بواقع 100% ارتفاعات فى سعرها.



وبحسب تصريحات المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء تدعم الدولة منتج البوتاجاز سنويا بنحو 28 مليار جنيه.