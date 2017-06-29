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رياضة
الزمالك يصل زيمبابوي بعد رحلة طيران شاقة
الخميس 29 يونيو 2017 12:57 م
الزمالك يصل زيمبابوي
أخر الأخبار
الزمالك يصل زيمبابوي
علي المصري
وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إلي العاصمة الزيمبابوية هراري، بعد رحلة طيران شاقة امتدت لما يقرب من 10 ساعات، استعدادا لخوض لقاء كابس يونايتد، يوم الأحد المقبل، في الجولة الخامسة وقبل الأخيرة، من دور الستة عشر "المجموعات" لدوري أبطال أفريقيا.
وغادرت البعثة فجر اليوم من القاهرة إلى هراري، ووصلت إلي مطار أديس أبابا في إثيوبيا بعد رحلة طيران استغرقت 4 ساعات، وظلت البعثة ترانزيت في إثيوبيا ساعتين، قبل أن تقلع من أديس أبابا إلى هراري لتصل مدة الرحلة إلى 10 ساعات كاملة.
ويرأس البعثة المهندس هاني زادة عضو مجلس إدارة القلعة البيضاء، الذي غادر منذ يومين القاهرة، للأطمئنان علي ترتيبات الإقامة والتدريب، وكان في استقبال البعثة، بالإضافة لـ21 لاعبا، وأعضاء الجهاز الفني والإداري والطبي.
وكان البرتغالي أوجستو إيناسيو المدير الفني للفريق، قد قرر منح اللاعبين راحة من التدريبات أمس الأربعاء، بعد الفوز علي بتروجت بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما في الجولة الـ32 من مسابقة الدوري العام، مساء أمس الأول الثلاثاء.
نادي الزمالك
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