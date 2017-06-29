هيئة البترول: أسعار وقود الصناعة ثابتة عدا مازوت الأسمنت

الغاز الطبيعى تربطه اتفاقات خاصة مع الشركات.. وزيادة الكيروسين مثل السولار





نسمة بيومى

كشف المهندس عابد عز الرجال، رئيس الهيئة العامة للبترول، فى تصريحات خاصة لـ"المال"، أن أسعار الوقود الموجهة لقطاع الصناعة ثابتة على قيمتها دون أى زيادة.

ولفت إلى أن الزيادة التى أقرتها الحكومة صباح اليوم شملت فقط المازوت الموجه لصناعة الأسمنت، ليرتفع إلى 3500 جنيه للطن بدلا من 2500 جنيه، بزيادة 1000 جنيه، طبقا لما أعلنه مجلس الوزراء صباح اليوم.

وأكد عز الرجال أن أسعار المازوت الموجه لباقى القطاعات مثل الصناعات الغذائية والكهرباء وغيرها ثابت على نفس قيمتها القديمة ولم تشهد أى ارتفاعات.

وتم رفع أسعار مازوت "الصناعة" خلال نوفمبر الماضى إلى 1500 جنيه للصناعات الغذائية، و2500 لقطاعى الكهرباء وصناعة الأسمنت، و2100 لقمائن الطوب وباقى القطاعات.

أما عن أسعار غاز "الصناعة" فقال عز الرجال لـ"المال"، إن غاز الصناعة تحكمه اتفاقات وتعاقدات خاصة مع الشركات والمصانع، تختلف فيما بينها، ولم يصدر أى قرار بشأنه تعديل أسعار الغاز، ضمن الزيادات الأخيرة.

ولفت إلى أنه تمت زيادة أسعار الكيروسين بنفس نسبة "السولار" حيث قفز إلى 3.65 جنيه للتر من 2.35 جنيه، بزيادة 55 %.