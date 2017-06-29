EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.84
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
592.00
عيار 21
507.00
عيار 18
677.00
عيار 24
4736.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
طاقة
هيئة البترول: أسعار وقود الصناعة ثابتة عدا مازوت الأسمنت
الخميس 29 يونيو 2017 12:34 م
أسمنت طرة
أخر الأخبار
أسمنت طرة
الغاز الطبيعى تربطه اتفاقات خاصة مع الشركات.. وزيادة الكيروسين مثل السولار
نسمة بيومى
كشف المهندس عابد عز الرجال، رئيس الهيئة العامة للبترول، فى تصريحات خاصة لـ"المال"، أن أسعار الوقود الموجهة لقطاع الصناعة ثابتة على قيمتها دون أى زيادة.
ولفت إلى أن الزيادة التى أقرتها الحكومة صباح اليوم شملت فقط المازوت الموجه لصناعة الأسمنت، ليرتفع إلى 3500 جنيه للطن بدلا من 2500 جنيه، بزيادة 1000 جنيه، طبقا لما أعلنه مجلس الوزراء صباح اليوم.
وأكد عز الرجال أن أسعار المازوت الموجه لباقى القطاعات مثل الصناعات الغذائية والكهرباء وغيرها ثابت على نفس قيمتها القديمة ولم تشهد أى ارتفاعات.
وتم رفع أسعار مازوت "الصناعة" خلال نوفمبر الماضى إلى 1500 جنيه للصناعات الغذائية، و2500 لقطاعى الكهرباء وصناعة الأسمنت، و2100 لقمائن الطوب وباقى القطاعات.
أما عن أسعار غاز "الصناعة" فقال عز الرجال لـ"المال"، إن غاز الصناعة تحكمه اتفاقات وتعاقدات خاصة مع الشركات والمصانع، تختلف فيما بينها، ولم يصدر أى قرار بشأنه تعديل أسعار الغاز، ضمن الزيادات الأخيرة.
ولفت إلى أنه تمت زيادة أسعار الكيروسين بنفس نسبة "السولار" حيث قفز إلى 3.65 جنيه للتر من 2.35 جنيه، بزيادة 55 %.
البترول
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا