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استثمار
نصر تبحث مع منظمة التعاون ترتيبات رئاستها لمنتدى المرأة
الخميس 29 يونيو 2017 12:26 م
نصر تبحث مع منظمة التعاون ترتيبات رئاستها لمنتدى المرأة
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نصر تبحث مع منظمة التعاون ترتيبات رئاستها لمنتدى المرأة
المال-خاص
التقت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، مع بعثة من منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية، تضم كلا من السفيرة مارى كلار سوارد، الرئيس التنفيذى لمنتدى التمكين الاقتصادى للمرأة والذى ستنظمه المنظمة، ونيكولا هيرمان، مديرة برنامج التنافسية فى منطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط بالمنظمة، وذلك بمقر الوزارة بصلاح سالم.
وناقش الجانبان، ترتيبات تنظيم منتدى التمكين الاقتصادى للمرأة، والذى رشحت المنظمة الوزيرة لتترأسه، تقديرا لدورها فى دعم المرأة فى مصر والعالم العربى، وفى هذا الإطار، قدمت الوزيرة، شكرها وتقديرها للمنظمة على اختيارهم لها لرئاسة المنتدى، مؤكدة على أنه من أولويات الوزارة دعم المرأة، وإشراكها فى كل المشروعات خاصة مع إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسى، 2017 عاما للمرأة.
وتطرق الجانبان، إلى أجندة المنتدى والموضوعات التى سيتم على أساسها مناقشة التمكين الاقتصادى للمرأة فى مصر ومنطقة الشرق الأوسط، فى إطار اعتزام منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية إطلاق تقرير جديد حول تمكين المرأة فى هذا المجال.
وبحث الاجتماع، دعم المنظمة لسياسة الاستثمار فى مصر، بما يساهم فى تعزيز مناخ الاستثمار، وفى هذا الإطار، أكدت الوزيرة، أن الوزارة اقتربت من الانتهاء من الخريطة الاستثمارية، والتى تشمل مختلف الفرص الاستثمارية فى محافظات مصر، بالتنسيق مع مختلف الوزارات.
ودعت الوزيرة، منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية إلى تقديم الدعم فى تمكين الشباب خاصة فى إقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث يلعب الشباب دورا محوريا فى المجالات الاجتماعية والاقتصادية.
وأشارت الوزيرة، إلى أن مصر هى أكبر دولة بها شباب فى منطقة الشرق الأوسط، وما يقرب من نصف المواطنين تحت سن الـ25 عاما، ولهذا السبب وضعت الحكومة المصرية الشباب على رأس جدول أعمال التنمية، وتم اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتلبية احتياجاتهم الفورية، وضمان دمجهم فى المجتمع.
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