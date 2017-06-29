مسئول: 90 جنيها دعم أسطوانة البوتاجاز رغم الزيادة

ارتفاعات اليوم أكبر قفزة حدثت فى تاريخ القطاع.. والأسعار أقل من "العالمية"





نسمة بيومى

قال مسئول بارز فى الهيئة العامة للبترول إن زيادة أسعار المشتقات البترولية، التى أقرتها الحكومة صباح اليوم، تعد أكبر قفزة سعرية حدثت فى تاريخ قطاع البترول.

وأضاف فى تصريحات لـ"المال"، أنه رغم زيادة سعر أسطوانة البوتاجاز المنزلية بواقع 100%، لتقفز من 15 إلى 30 جنيه، لكنها لا تزال مدعومة بنحو 90 جنيها تقريبا حتى الآن، حيث إن تكلفتها عقب قرار تحرير سعر الصرف تقترب من 120 جنيها.

ولفت إلى أن البوتاجاز والسولار من أكثر المشتقات التى تحرص الحكومة على عدم رفعها بشكل ضخم، لارتباطها بشكل مباشر بالمواطنين.

وقال إنه رغم زيادة الأسعار صباح اليوم بنسب وصلت إلى 55% لبعض المنتجات، لكنها لا تزال أقل من مثيلتها العالمية، مؤكدا أن الحكومة حددت تلك الزيادات على أساس توقعاتها بزيادة أسعار الخام العالمية فوق مستوى 55 دولارا للبرميل.

ورفعت الحكومة صباح اليوم أسعار المشتقات البترولية، حيث قفز بنزين 92 إلى 5 جنيهات للتر من 3.5 جنيه بزيادة نحو 43%، كما رفعت سعر بنزين 80 أوكتين إلى 3.65 جنيه من 2.35 جنيه بزيادة 55%.

وزاد سعر بنزين 95 بشكل طفيف إلى 6.60 جنيه للتر من 6.25 جنيه بارتفاع 5.6%، والسولار إلى 3.65 جنيه للتر من 2.35 جنيه، بزيادة 55%.

وقفز سعر غاز السيارات 25 % إلى 2 جنيه للمتر المكعب من 1.60 جنيه، كما ارتفع سعر أسطوانة البوتاجاز 100%، إلى 30 جنيها من 15 جنيها.