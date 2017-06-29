مصر للبترول: لا تزاحم أمام محطاتنا بعد زيادات الأسعار

حصص السولار والبنزين مرتفعة.. ومستمرون بالعمل بنفس إمدادات العيد





نسمة بيومى

نفى المهندس محمد شعبان، رئيس مجلس إدارة شركة مصر للبترول، وجود أى تزاحم أو اختناقات أمام محطات تموين السيارات التابعة لشركته، عقب قرار الحكومة بزيادة أسعار المشتقات البترولية صباح اليوم.

وقال إنه يتم حاليا التعامل بالأسعار الجديدة، والتى يفاجأ منها المواطنون لعدم علم عدد كبير منهم بالأمر حتى الآن، مؤكدا توافر البنزين والسولار بالمحطات بشكل يكفى لتلبية جميع الاحتياجات.

ورفعت الحكومة صباح اليوم أسعار المشتقات البترولية، حيث قفز بنزين 92 إلى 5 جنيهات للتر من 3.5 جنيه بزيادة نحو 43 %، كما رفعت سعر بنزين 80 إلى 3.65 جنيه من 2.35 جنيه بزيادة 55 %.

وزاد سعر بنزين 95 بشكل طفيف إلى 6.60 جنيه للتر من 6.25 جنيه بارتفاع 5.6 %، والسولار إلى 3.65 جنيه للتر من 2.35 جنيه، بزيادة 55%.

وقفز سعر غاز السيارات 25% إلى 2 جنيه للمتر المكعب من 1.60 جنيه، كما ارتفع سعر أسطوانة البوتاجاز 100%، إلى 30 جنيها من 15 جنيها.

وقال إن تطبيق القرار فى "الإجازة" يخفف الضغط على الطلب والسحب، مؤكدا أنه جارٍ العمل بنفس معدلات ضخ البنزين والسولار المرتفعة، التى كان يتم العمل خلال إجازة عيد الفطر.

وتبلغ معدلات ضخ البنزين بأنواعه حاليا فى السوق المحلية 25 مليون لتر يومياً بزيادة نسبتها 20%، والسولار 55 مليون لتر سولار يومياً بزيادة نسبتها 10%، وبالنسبة للبوتاجاز يتم ضخ مليون أسطوانة يومياً.