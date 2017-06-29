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طاقة
عاجل .. الحكومة تقر زيادات أسعار الوقود
الخميس 29 يونيو 2017 10:17 ص
طارق الملا 111
أخر الأخبار
طارق الملا 111
رويترز
قال وزير البترول المصري طارق الملا، إن الحكومة أقرت اليوم الخميس زيادات أسعار وقود وسائل المواصلات بنسب تتراوح بين 5.6 و55 بالمئة لخفض تكلفة دعم الطاقة في ميزانية 2017-2018.
وتعد هذه هي المرة الثانية التي ترفع فيها الحكومة أسعار الوقود منذ تحرير سعر صرف الجنيه في نوفمبر الماضي.
وقال الوزير لوكالة رويترز، إن قرار رفع أسعار الوقود سيتم تطبيقه بدءا من الساعة الثامنة صباح اليوم.
وذكر الملا أن الحكومة رفعت سعر بنزين 92 أوكتين إلى 5 جنيهات للتر من 3.5 جنيه، بزيادة نحو 43% كما رفعت سعر بنزين 80 إلى 3.65 جنيه من 2.35 جنيه بزيادة 55 %.
وزاد سعر بنزين 95 بشكل طفيف إلى 6.60 جنيه للتر من 6.25 جنيه بارتفاع 5.6 %.
وارتفع سعر السولار إلى 3.65 جنيه للتر من 2.35 جنيه بزيادة 55 %.
وقفز سعر غاز السيارات 25 % إلى جنيهين للمتر المكعب من 1.60 جنيه، كما ارتفع سعر أسطوانة البوتاجاز 100 % إلى 30 جنيها من 15 جنيها.
وأوضح الملا أن رفع أسعار الوقود يأتي في إطار تعزيز خطة ترشيد الدعم، وسيحقق وفرا في فاتورة دعم الطاقة بنحو 35 مليار جنيه في موازنة 2017-2018".
وأضاف أن إجمالي حجم دعم المواد البترولية في موازنة السنة المالية 2017-2018 التي تبدأ في الأول من يوليو سيصل إلى 110 مليارات جنيه انخفاضا من 145 مليارا كانت مستهدفة في السابق.
من ناحية أخرى، أوضح الملا أن حجم الوفر في دعم الطاقة قد يتغير في أي وقت تبعا للأسعار العالمية.
دعم الوقود
البترول
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