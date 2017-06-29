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ممثل أمريكي من أصل مصري يقتحم لجنة الأوسكار
الخميس 29 يونيو 2017 05:45 ص
الممثل رامي مالك
أخر الأخبار
الممثل رامي مالك
سكاي نيوز
وجهت أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة في الولايات المتحدة دعوة للممثل الأمريكي من أصل مصري رامي مالك، بطل مسلسل (آي روبوت)، للانضمام إلى المجموعة التي تختار الأفلام المرشحة والفائزة بجوائز الأوسكار السنوية.
كما وجهت الدعوة للممثلين جال جادوت وإيمي بولر ضمن 774 شخصا من 57 دولة، للانضمام إلى المجموعة.
ونقلت رويترز عن الأكاديمية، الأربعاء، أن نسبة النساء المدعوات هذا العام تصل إلى 39 في المائة، وأن الملونين يمثلون 30 في المائة.
وقالت شيريل بون ايزاكس، رئيسة الأكاديمية في بيان: "مسؤوليتنا هي ضمان رؤية وجوه جديدة، وسماع أصوات جديدة، وإعطاء الجيل الجديد فرصة بنفس الطريقة التي أتيحت لنا بها فرصة".
حفل جوائز الأوسكار
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