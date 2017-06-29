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سيـــاســة
اقتحام مقر إقامة رئيس البرازيل
الخميس 29 يونيو 2017 05:12 ص
اقتحام مقر رئيس البرازيل
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اقتحام مقر رئيس البرازيل
سكاي نيوز عربية
اقتحم سائق بسيارته بوابات مقر إقامة الرئيس البرازيلي، ميشيل تامر، الأربعاء، وتمكنت قوات الأمن من إلقاء القبض عليه، فيما لم يكن الرئيس تامر داخل مقره.
ونقلت رويترز عن بيان للأمن إن الحراس أطلقوا أعيرة تحذيرية، ثم فتحوا النار على السيارة عندما لم تتوقف، قبل أن يعتقلوا السائق الذي بدا قاصرا.
ويقيم الرئيس البرازيلي في مقر رسمي آخر.
يأتي ذلك في وقت يواجه فيه الرئيس تامر اتهامات في قضايا فساد قد تطيح به من الرئاسة في حال إداتنه.
ووصف الرئيس ميشيل تامر، تهمة الفساد التي وجهها له المدعي العام، بأنها "ضرب من الخيال"، وأن الاتهامات الموجهة له سيكون لها تأثير سلبي على التعافي الاقتصادي للبرازيل، وربما تشل جهود الإصلاح.
احتجاجات البرازيل
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