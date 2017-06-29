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رياضة
4 لقاءات ضمن الأسبوع 33 للدوري قد تحسم الهابطين للمظاليم
الخميس 29 يونيو 2017 05:05 ص
الدوري المصري الممتاز.
أخر الأخبار
الدوري المصري الممتاز.
علي المصري
تنطلق اليوم الخميس، لقاءات الجولة الثالثة والثلاثين من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، إذ تقام اليوم أربع مباريات، في توقيت واحد "الرابعة والنصف عصرا"، ستحسم بنسبة كبيرة الهابطين إلى دوري الدرجة الثانية، علي أن يقام غدًا الجمعه لقاءان ضمن المرحلة ذاتها، ويجمعها إنبي مع الإنتاج الحربي، والإسماعيلي مع بتروجت.
فيما تأجلت مباريات الأهلي مع المصري، والزمالك مع الاتحاد السكندري، وسموحة مع طلائع الجيش، نظرا لخوض الفرق المذكورة أولا لقاءات في دوري أبطال أفريقيا وكأس الاتحاد الأفريقي "الكونفيدرالية".
ويصطدم طنطا بمنافسه الشرقية، في مباراة مرتقبة بين فريقين من أصحاب الشعبية الجماهيرية، وستكون النتيجة حاسمة في شكل الهبوط، وقبل جولتين على النهاية، هناك 5 فرق تحاول الابتعاد عن الهبوط، لكن من المنتظر انخفاض عدد الفرق المتصارعة بعد لقاءات اليوم الخميس.
ويحتل طنطا المركز 14 برصيد 30 نقطة من 32 مباراة، بفارق 4 نقاط عن النصر للتعدين، الذي يليه بينما يحتل الشرقية المركز 18 والأخير، برصيد 22 نقطة، بفارق 3 نقاط عن الداخلية وأسوان.
وسيحاول الداخلية الخروج بنتيجة إيجابية أمام وادي دجلة، وهو ما يحتاج أسوان لفعله أيضا عندما يواجه المقاولون العرب، وسيخوض النصر للتعدين مواجهة صعبة أمام مصر المقاصة، الذي لا يزال يتطلع لحصد النقاط وحسم المركز الثاني، بغض النظر عن موقف مباراته مع الزمالك.
واعتبر المقاصة فائزا على الزمالك، مع خصم منتظر لـ 3 نقاط من الفريق المنسحب، بعد الموسم، لكن ثارت تكهنات حول اللقاء، بعدما قضت محكمة القضاء الإداري بإلغاء العقوبة، وإعادة اللقاء.
ووفقا للوضع الحالي، يملك المقاصة 68 نقطة من 32 مباراة، ويحتل المركز الثاني، بفارق خمس نقاط فقط عن الزمالك، لكن إذا قرر الاتحاد المصري تنفيذ قرار المحكمة ستتغير الأمور كثيرا.
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