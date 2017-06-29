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رياضة
أول تعليق من أبو ريدة حول تقرير جارسيا ومصير مونديال قطر
الخميس 29 يونيو 2017 04:45 ص
هاني أبوريدة جديد.
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هاني أبوريدة جديد.
علي المصري
أوضح المهندس هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري، وعضو مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، أنه لم يتطرق خلال تعليقاته الودية لبعض المقربين منه في الوسط الإعلامي المصري، حول تقرير مايكل جارسيا، والذي تناقلته وسائل إعلام محلية وعالمية، للحديث حول استضافة قطر لبطولة كأس العالم 2022.
وأكد أن ما نسب إليه من التأكيد على أن تقرير جارسيا الصادر في الساعات الماضية، لن يؤثر على استضافة الدوحة للبطولة يخالف الحقيقة والمنطق.
وأوضح أبوريدة، أنه لم يتحدث في هذا الشأن ولم يتطرق لهذه النقطة من الأساس، وأن تعليقه على التقرير، لم يتعرض من قريب أو بعيد حول مدى تأثيره على مستقبل قرار إسناد تنظيم نهائيات كأس العالم 2022 في قطر سواء بالسلب أو الإيجاب، لأن ذلك من اختصاص مجلس فيفا الذي سيعرض عليه هذا التقرير، وبالتالي فإن كل الاحتمالات واردة، ولا يمكن تأكيد أو نفي أي منها.
واختتم أبوريدة، بأن تعليقاته كانت منصبة حول البعد الأخلاقي الذي تناوله التقرير، والنقاط التي تعرضت له خلاله، وهذا ما يعنيه، لاسيما أن التقرير لم يحمل أي إشارة سلبية على مسلكه كعضو أعلى هيئة كروية في العالم.
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