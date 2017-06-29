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سيـــاســة
إجراءات مشددة على الرحلات القادمة إلى الولايات المتحدة
الخميس 29 يونيو 2017 03:35 ص
الولايات المتحدة الأمريكية
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الولايات المتحدة الأمريكية
سكاي نيوز عربية
أعلن وزير الأمن الداخلي الأميركي، جون كيلي، الأربعاء، أن الإدارة الأميركية ستقر إجراءات أمنية جديدة خاصة برحلات الطيران المتوجهة إلى الولايات المتحدة، من دون تعميم حظر نقل الكومبيوترات المحمولة إلى مقصورة الركاب.
وأوضح الوزير الاميركي في خطاب ألقاه في واشنطن أن الإجراءات الجديدة تقضي خصوصا بإجراء عمليات تفتيش "أكثر تكاملا"، على الركاب المتوجهين إلى الولايات المتحدة، إضافة إلى "تدقيقات مكثفة" على المعدات الإلكترونية التي ينقلها الركاب معهم.
وأعلن كيلي القواعد الجديدة التي سيؤدي التوافق معها إلى التخلي عن الحظر على الحاسبات المحمولة وغيرها من الأجهزة الإلكترونية الكبيرة في مقصورات الركاب على الرحلات المتجهة إلى الولايات المتحدة من 10 مطارات في الشرق الأوسط وأفريقيا.
أمريكا
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