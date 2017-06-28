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رياضة
بعد توقيعه للتعاون.. الحضري أول حارس مصري بالدوري السعودي
الأربعاء 28 يونيو 2017 10:45 م
بعد توقيعه للتعاون.. الحضري أول حارس مصري بالدوري السعودي
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بعد توقيعه للتعاون.. الحضري أول حارس مصري بالدوري السعودي
علي المصري
وقّع عصام الحضري، قائد المنتخب الوطني المصري، عقود انضمامه لنادي التعاون السعودي، لمدة موسمين، بعدما تم الاتفاق بين النادي السعودي الملقب بـ"سكري القصيم"، ونادي وادي دجلة، على شراء السد العالي، صاحب الأرقام القياسية أفريقيًّا ودوليًّا.
وجاءت صفقة انتقال الحضري للتعاون السعودي، هدية من الشيخ تركي آل الشيخ، الرئيس الفخري للنادي للجماهير، حيث تكفَّل بقيمة عقد حارس أفريقيا الأول، في خطوة جديدة من خطوات دعمه للتعاون خلال السنوات الأخيرة، ولم يعلن الجانبان عن التفاصيل النادية للتعاقد، والراتب السنوي الذي سيتقاضاه السد العالي.
وبهذه الخطوة أصبح الحضري البالغ 44 سنة، أول حارس مصري في تاريخ دوري المحترفين السعودي.
ووجّه الثنائي الشيخ تركي وعصام الحضري، الشكر لمحمد شيحة وكيل اللاعب، الذي لعب دور الوسيط في إنهاء الصفقة، والذي وجّه الشكر للمهندس ماجد سامي رئيس نادي وادي دجلة؛ بسبب تعاونه في إنهاء الصفقة، وفتح الباب أمام الحضري لكتابة تاريخ جديد.
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