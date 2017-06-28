رسميًّا.. الحضري يوقع للتعاون السعودي

علي المصري



أعلن حازم الحديدي، مدير أعمال عصام الحضري حارس مرمى نادي وادي دجلة ومنتخب مصر، توقيع السد العالي رسميًّا للتعاون السعودي، مساء اليوم.



وقال الحديدي إن ثقته بلا حدود في قدرات وقيمة الحضري وتاريخه الكبير محليًّا وأفريقيًّا وعالميًّا في تحقيق إضافة قوية لفريقه الجديد.



وأضاف أن الحضري دومًا يقبل التحدي، لذا فإننا نتمنى له التوفيق في بلد عربي شقيق تربطه بالوطن الأم مصر علاقات وطيدة.



وأوضح أن الحضري حارس عظيم سلاحه الاجتهاد في التدريبات والعزيمة والإصرار والتحدي إلى أقصى درجة بهدف تحقيق نقلة جديدة للاعب المصري في الملاعب السعودية ومواصلة مشواره مع المنتخب الوطني.