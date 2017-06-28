المالية تثبت الدولار الجمركي عند 16.5 جنيه

وزارة المالية المصرية

رويترز



قال عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية ، اليوم الأربعاء، إنه تقرر إبقاء سعر الدولار الجمركي دون تغيير عند 16.5 جنيه لمدة شهر من أول يوليو.



ويستخدم الدولار الجمركي في حساب قيمة الرسوم التي يدفعها المستورد بالعملة المحلية نظير الإفراج الجمركي عن البضائع المستوردة.



وبقرار الأربعاء يبقى سعر الدولار الجمركي عند 16.5 جنيه للشهر الرابع على التوالي.



ويتراوح سعر تداول الدولار في البنوك المصرية بين 18.05 و18.20 جنيه.

