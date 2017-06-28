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بنـــوك
المركزي يمدد مبادرة دعم السياحة ويعدل التمويل العقاري
الأربعاء 28 يونيو 2017 09:21 م
البنك المركزى 2
أخر الأخبار
البنك المركزى 2
أ ش أ
وافق مجلس ادارة البنك المركزي على مد فترة العمل بمبادرة قروض التجزئة للعاملين بقطاع السياحة حتى نهاية ديسمبر، كما قرر رفع الحد الأقصى للدخل الشهرى لشريحتي محدوى ومتوسطى الدخل ضمن مبادرة التمويل العقارى.
وذكر البنك ، فى بيان له اليوم ، أنه سيتم السماح للبنوك بإمكانية ترحيل استحقاقات عملاء القروض لأغراض استهلاكية والقروض العقارية للاسكان الشخصي المنتظمين فقط وفقا لمركز31 مارس 2017 من العاملين بقطاع السياحة لمده 6 شهور من تاريخ استحقاقها مع عدم احتساب فوائد تأخير عن تلك الفترة منوها إلى استمرار سريان باقي بنود المبادرة
وأضاف أن القرار يأتي فى إطار سعيه لدعم ومساندة قطاع السياحة والعاملين به لحين تعافيه ، لافتا إلى أنه يحق تأجيل استحقاقات للعملاء الذين سبق أن استفادوا من المبادرة منذ صدورها فى 7 ديسمبر 2015.
تجدر الاشارة الى أن البنك المركزي قد أصدر فى 7 ديسمبر 2015 مبادرة لدعم العاملين فى قطاع السياحة تسمح للبنوك بامكانية ترحيل استحقاقات عملاء القروض لأغراض استهلاكية والقروض العقارية للاسكان الشخصي المنتظمين فقط وفقا لمركز 30 سبتمبر 2015 من العاملين بقطاع السياحة 6 شهور من تاريخ استحقاقها تبدأ من أول اكتوبر 2015 مع عدم احتسبات فوائد تأخير عن تلك الفترة وألا يترتب على هذا الترحيل اعتبار تلك التسهيلات غير منتظمة على اعتبار ان عدم السداد خلال هذه الفترة جاء نتيجة لأحداث طارئة اثرت على قدرة العملاء على السداد.
من جهة قرر البنك المركزي رفع الحد الأقصى للدخل الشهرى لشريحتي محدوى ومتوسطى الدخل ضمن مبادرة التمويل العقارى.
من جهة أخرى، قال البنك فى بيان اليوم، إن مجلس ادارته وافق في اجتماعه الأخير على رفع الحد الأقصى للدخل الشهرى لمحدوى الدخل والتي تتمتع بسعر فائدة 5% إلى 2100 جنيه مقابل 1400 جنيه ، كما تم رفع الحد الأقصى للدخل الشهري لشريحة متوسطى الدخل لتصبح 10 آلاف جنيه للأعزب و 14 ألف جنيه للأسرة مقابل 8 آلاف جنيه و 10 آلاف جنيه للأسرة.
وأضاف تم رفع الحد الأقصى لسعر الوحدة لمتوسطى الدخل لتصبح 700 ألف جنيه، بدلا من 500 ألف جنيه.
وأوضح أنه تم رفع الحد الأقصى للدخل الشهرى للحصول على قرض من صندوق التمويل العقارى إلى 3500 جنيه للأعزب، و 4750 جنيه للأسرة.
وأكد المركزي أن التعديلات الأخيرة جاءت لتحقيق نتائج أفضل خلال الأعوام القادمة واستيعاب عدد أكبر من المستفيدين من المبادرة .
البنك المركزى
التمويل العقاري
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