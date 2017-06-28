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سيـــاســة
مصرع قائد المنطقة الشمالية العسكرية إثر انقلاب سيارته
الأربعاء 28 يونيو 2017 09:13 م
قائد المنطقة الشمالية العسكرية 99
أخر الأخبار
قائد المنطقة الشمالية العسكرية 99
أ ش أ
لقي اللواء محمد لطفي قائد المنطقة الشمالية العسكرية، مصرعه في حادث سير وقع على الطريق الصحراوي أمام مدينة السادات بمحافظة المنوفية أثناء توجهه من القاهرة إلى الإسكندرية .
وقال مصدر أمني ، إن الحادث وقع نتيجة انقلاب السيارة التي كان يستقلها اللواء لطفي، مضيفا أنه تم نقله إلى مستشفى جراحات اليوم الواحد بوادي النطرون لكنه فارق الحياة متاثرا بجراحه .
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