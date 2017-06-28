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رياضة
كهربا يمدد عقده مع الزمالك بعد تجديد إعارته لاتحاد جدة
الأربعاء 28 يونيو 2017 09:00 م
كهربا يمدد عقده مع الزمالك بعد تجديد إعارته لاتحاد جدة
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كهربا يمدد عقده مع الزمالك بعد تجديد إعارته لاتحاد جدة
علي المصري
مدّد محمود عبدالمنعم "كهربا"، صانع ألعاب فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، عقده مع القلعة البيضاء، بعد موافقة مجلس الإدارة، برئاسة المستشار مرتضى منصور، على إعارته لمدة موسم واحد لاتحاد جدة السعودي، مقابل 2.3 مليون دولار، يحصل عليها الزمالك، بخلاف الراتب السنوي الذي سيتقاضاه اللاعب نظيره إعارته.
وبعد تمديد الإعارة سينتهي عقد كهربا مع الزمالك في موسم 2021- 2022، بعد أن كان التعاقد معه من إنبي لمدة خمسة مواسم، تبدأ من موسم 2015- 2016، وتنتهي 2019- 2020، قبل أن يمدد عقده موسمًا إضافيًّا عند الإعارة الأولى، بالإضافة لتمديده عامًا آخر اليوم، لينتهي 2021- 2022.
وطلب مرتضى منصور من الشئون القانونية بالنادي، وضع بند في العقد ينص على أنه في حال عدم تلقّي الزمالك مستحقاته من بيع كهربا في المواعيد المحددة، تصبح الصفقة لاغية، ويستعيد النادي لاعبه على الفور وبطاقته الدولية، كما تصبح حينها النقود التي حصل عليها الزمالك من قبل حقًّا له.
نادي الزمالك
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